हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Thursday Box Office Collection 9 October: बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 का डंका बज रहा है. इस फिल्म के आगे बाकी सभी मूवीज ने घुटने टेक दिए हैं. चलिए यहां सभी फिल्में को गुरुवार का कलेक्शन जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Oct 2025 06:23 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों अलग-अलग जॉनर की कई फ़िल्में मौजूद हैं. हालांकि इन सभी फिल्मों के बीच ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा चैप्टर 1' दहाड़ रही है और धुआंधार नोट छाप रही है. इस पीरियड ड्रामा के साथ रिलीज हुई वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 8 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ती नजर आ रही है. वहीं कुछ हफ्तों पुरानी जॉली एलएलबी 3 और ओजी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए अब संघर्ष कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों ने गुरुवारो कितना कलेक्शन किया है?

कंतारा चैप्टर 1 ने दूसरे गुरुवार कितना किया कलेक्शन?
ऋषभ शेट्टी की एक्शन एपिक फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1'  रिलीज के पहले दिन से ही कमाल कर रही है और रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. बता दें कि इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल ही नहीं प्ले किया है बल्कि उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है. कांतारा चैप्टर 1 में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम ने भी अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने बुधवार को लगभग 25 करोड़ रुपये की कमाई की थी और एक हफ्ते में ही ये 300 करोड़ के पार हो गई थी.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कंतारा चैप्टर 1 रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 20.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ कंतारा चैप्टर 1 की 8 दिनों की कुल कमाई अब 334.94 करोड़ रुपये हो गई है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई?
वरुण धवन, जाह्नवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. स रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं लेकिन इसे कांतरा चैप्टर 1 के साथ रिलीज होना भारी पड़ गया. कांतारा चैप्टर 1 पहले दिन से ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं बता दें कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने बुधवार को 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक वरुण धवन स्टारर फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 2 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 40.75 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने तीसरे गुरुवार कितना किया कलेक्शन
अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. ये फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के आगे भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. हालांकि अब इसकी कमाई की रफ्तारा काफी धीमी हो गई है और ये लाखों में ही कमाई कर पा  रही है. बता दें कि 20वें दिन इस फिल्म ने 40 लाख का कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 33 लाख की कमाई की है.
  • इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 की 21 दिनों की कुल कमाई अब 110.13 करोड़ रुपये हो गई है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने तीसरे गुरुवार कितना किया कलेक्शन
सुजीत द्वारा निर्देशित और डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले बनी 'दे कॉल हिम ओजी' ने पवन कल्याण ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की ये तेलुगु में पहली फिल्म है. पावर स्टार पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने अपनी रिलीज के बाद पहले हफ्ते दमदार परफॉर्म किया था. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई को झटका लगा. वहीं तीसरे हफ्ते में एंट्री करते ही इसका कलेक्शन बुरी तरह लुढ़क गया. बता दें कि तेलुगु भाषा की इस फिल्म ने 14वें दिन (दूसरे बुधवार) 1 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

  • वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 75 लाख का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' की 15 दिनों की कुल कमाई अब 187.65 करोड़ रुपये हो गई है.
Published at : 10 Oct 2025 06:23 AM (IST)
