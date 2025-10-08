2025 में इन बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, टॉप 5 में शाहरुख-सलमान नहीं, देखें लिस्ट
बॉलीवुड में इस साल अभी तक शाहरुख खान और सलमान खान का राज नहीं है. शाहरुख खान की इस साल एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई और सलमान खान की सिकंदर बुरी तरह फ्लॉप हो गई.
साल 2025 में कई ऐसी बॉलीवुड फिल्में आई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. इस लिस्ट में छावा से लेकर सैयारा तक का नमा शामिल है. हालांकि, शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है. क्योंकि इस लिस्ट में उनका नाम तक नहीं है.
शाहरुख खान की 2023 में तीन फिल्में रिलीज हुई थीं. इसके बाद से अभी तक उनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई. वहीं सलमान की बात करें तो वो सिकंदर लेकर आए थे. सिकंदर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. हालांकि, आमिर खान के लिए ये साल अच्छा रहा.
उनकी फिल्म 'सितारे जमीन पर' को फैंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
|एक्टर का नाम
|फिल्म का नाम
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (वर्ल्डवाइड)
|विक्की कौशल
|छावा
|797.34 करोड़
|अहान पांडे
|सैयारा
|579.23 करोड़
|अक्षय कुमार
|जॉली एलएलबी 3
|150 करोड़ क्रॉस (फिल्म थिएटर में लगी है)
|अक्षय कुमार
|केसरी 2
|144.35 करोड़
|आमिर खान
|सितारे जमीन पर
|266.49 करोड़
छावा
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक्टर विक्की कौशल की फिल्म छावा का है. फिल्म छावा ब्लॉकबस्टर हिट है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ दिए थे. फिल्म ने इंडिया में 700 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था.
View this post on Instagram
सैयारा
सैयारा से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था. इस फिल्म की कहानी ने फैंस को इमोशनल कर दिया था. अहाना पांडे की एक्टिंग की भी तारीफ हुई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 409.18 करोड़ का कलेक्शन किया था.
जॉली एलएलबी 3
जॉली एलएलबी 3 थिएटर में अभी लगी हुई है. फिल्म धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 19 दिनों में 109.43 का कलेक्शन कर लिया है और अभी कमाई जारी है.
केसरी 2
केसरी 2 भी अक्षय कुमार की फिल्म है. इस फिल्म को भी फैंस ने पसंद किया था. केसरी 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 111.05 करोड़ का कलेक्शन किया था.
सितारे जमीन पर
सितारे जमीन पर में आमिर खान कोच के रोल में थे. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 197.23 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म को आर एस प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL