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'द पैराडाइज’ के टीजर लुक में दिखे नानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्रिएट किया आइकॉनिक मोमेंट

नानी ने ‘द पैराडाइज’ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीजर वाला अपना आइकॉनिक लुक रीक्रिएट किया. ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर को आठ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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नेचुरल स्टार नानी स्टारर 'द पैराडाइज़' साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला ने किया है. मेकर्स ने दर्शको के उत्साह को बढ़ाने के लिए पहले ही टीज़र और गानों के साथ फिल्म की रिलीज़ के लिए स्टेज सेट कर दिया है. फिल्म को लेकर बढ़ रहे उत्साह के बीच हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेचुरल स्टार नानी को टीजर वाले अपने लुक को रीक्रिएट किया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा नानी का आइकॉनिक लुक

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'द पैराडाइज़' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की शानदार कास्ट राघव जुयाल, नेचुरल स्टार नानी, कायड़ू लोहार, और सोनाली कुलकर्णी ने शिरकत की. इसमें नानी को टीज़र में देखे गए उनके अनोखे लुक को दोबारा रीक्रिएट करते हुए देखा गया. नानी इस मौके पर टीजर के एक आइकॉनिक सीन की तरह प्रिंटेड स्टाइलिश आउटफिट में थे. इसके साथ ही उनके इस लुक को स्टाइलिश गॉगल्स ने और भी शानदार बनाया. नानी का यह लुक इवेंट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था.

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रिकॉर्ड बना रहे 'द पैराडाइज' के गाने

इसके अलावा, 'द पैराडाइज' के गाने नए स्टैंडर्ड सेट कराने के साथ, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. फिल्म का पहला गाना 'आया शेर' ने यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 1.8 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स हासिल किए हैं, और हज़ारों इंस्टाग्राम रील्स के साथ यह सोशल मीडिया पर छा गया है. वहीं, दूसरा गाना, 'येशानागुला', भी यूट्यूब पर 119 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 700K लाइक्स का आंकड़ा अपने नाम कर चुका है. यह गाने कई चार्ट्स और प्लेटफ़ॉर्म्स पर बने हुए हैं और यह सबूत है कि दर्शक फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं.

आठ भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

SLV सिनेमाज के प्रोडक्शन में बनी द पैराडाइज 24 सितंबर 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

फिल्म के ग्लोबल लेवल को देखते हुए मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से द पैराडाइज को इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंट करने के लिए संपर्क किया है. शानदार डायरेक्टर, दमदार स्टारकास्ट और ग्लोबल स्केल के साथ द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़े कल्चरल फेनोमेनन के रूप में सामने आ रही है, जिसे लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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