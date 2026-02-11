बॉक्स ऑफिस पर फिर फैलेगी दहशत, 'द ममी 4' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब होगी रिलीज
The Mummy 4: हॉलीवुड की पॉपुलर एडवेंचर फ्रेंचाइजी द मम्मी एक बार फिर वापसी करने जा रही है. यूनिवर्सल पिक्चर्स ने द मम्मी 4 की घोषणा कर दी है. ये फिल्म19 मई 2028 को रिलीज होगी.
अगर आप 90s और 2000s की एडवेंचर फिल्मों के फैन रहे हैं तो द मम्मी का नाम सुनते ही रेत का तूफान, खौफनाक इम्होटेप और रिक-एवलिन की केमिस्ट्री याद आ जाती होगी. अब फैंस के लिए बड़ी खबर है. यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ऑफिशियली 'द मम्मी 4' अनाउंस कर दी है. जो 19 मई 2028 को रिलीज होगी. सबसे खास बात ये है कि ब्रेंडन फ्रेजर और रैचल वाइज एक बार फिर अपने आइकॉनिक रोल में नजर आएंगे.
1999 में शुरू हुआ था जादू
1999 में आई पहली 'द मम्मी' फिल्म ने एडवेंचर हॉरर और रोमांस का ऐसा मिक्स दिया जो उस दौर के लिए नया और फ्रेश था. ब्रेंडन फ्रेजर का रिक ओ’कॉनल एकदम देसी अंदाज में कहें तो 'मस्तीभरा' था. जो डर के बीच भी मजाक करता रहता था. वहीं रैचल वाइज की एवलिन स्मार्ट, बहादुर और दिलचस्प किरदार थी. फिल्म ने दुनियाभर में 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई की और कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया था.
सीक्वल ने बढ़ाया स्केल और एक्शन
2001 में आई द मम्मी रिटर्न्स ने कहानी को और बड़ा बना दिया. इसी फिल्म से ड्वेन जॉनसन यानी 'द रॉक' ने हॉलीवुड में कदम रखा था. एक्शन, कर्स और बड़े-बड़े सेट पीस ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया था. हालांकि 2008 में आई 'टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर' में रैचल वाइज की गैरमौजूदगी फैंस को खली और फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद 2017 में टॉम क्रूज के साथ रीबूट आया लेकिन वो पुराना चार्म वापस नहीं ला पाया.
ब्रेंडन फ्रेजर की वापसी से बढ़ी उम्मीद
पिछले कुछ सालों में ब्रेंडन फ्रेजर की जबरदस्त वापसी हुई है. द व्हेल के लिए ऑस्कर जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी फिर से हाई हो गई है. फैंस लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वो रिक ओ’कॉनल के रोल में लौटें. अब जब द मम्मी 4 में उनकी और रैचल वाइज की वापसी कन्फर्म हो चुकी है तो लोगों की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है.
2028 में फिर उठेगा रेत का तूफान
द मम्मी 4 को मैट बेट्टिनेली-ओलपिन और टायलर गिलेट डायरेक्ट करेंगे जो हॉरर और फन का बैलेंस बनाने के लिए जाने जाते हैं. फिल्म को एक 'लेजसी सीक्वल' बताया जा रहा है यानी पुरानी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नई जनरेशन के लिए भी कुछ फ्रेश एलिमेंट जोड़े जाएंगे. फिलहाल कहानी सीक्रेट रखी गई है लेकिन इतना तय है कि 19 मई 2028 को ये फिल्म समर ब्लॉकबस्टर की तरह रिलीज होगी.
