क्यों बड़े एक्टर नहीं बन पाए जावेद जाफरी? कहा- इंडस्ट्री का अपना एक जाल है

क्यों बड़े एक्टर नहीं बन पाए जावेद जाफरी? कहा- इंडस्ट्री का अपना एक जाल है
बॉलीवुड में 40 साल का वक्त बिताने के बाद भी जावेद जाफरी बड़े स्टार का टैग हासिल नहीं कर पाए. अब उन्होंने खुद इसके पीछे की वजह बताई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है?
हिंदी सिनेमा में 80 के दशक से एक्टिव जावेद जाफरी ने कई फिल्मों में काम किया है. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ वो अपनी कॉमेडी और डांस से भी फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं. हालांकि मल्टीटैलेंटेड होने के बावजूद जावेद जाफरी बड़े एक्टर नहीं बन पाए और अब उन्होंने ऐसा न हो पाने की वजह बताई है. साथ ही सलमान खान को लेकर एक उदाहरण भी दिया.
'इंडस्ट्री का अपना एक जाल है...'
हाल ही में जावेद जाफरी ने स्क्रीन को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे पूछा गया था कि 90 के दशक में काफी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी क्यों वो कभी 'A-लिस्ट' एक्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हुए? इस पर जावेद कहते हैं, 'ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से दिखाया या पेश किया जाता है और इसमें पीआर (PR) की भी भूमिका होती है. इंडस्ट्री का खुद का ही अपना एक जाल है. कई बार आपको लेकर निगेटिव खबरें भी फैलती हैं और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप खुद को लेकर फ़ैली निगेटिव बातों को रोकें और लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाए.'
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दिया सलमान खान का उदाहरण
जावेद जाफरी ने कहा कि कई मामलों में वो फेल हो गए. उन्होंने कहा, 'सक्सेस से बड़ी कोई चीज नहीं होती है. मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था. जब आपकी फिल्म हिट है तो कोई बहस नहीं होती है. जब सलमान की पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' (1988) आई थी तो उन्हें लोगों नकार दिया था, लेकिन इसके बाद मैंने प्यार किया (1989) आई और हर कोई उनके पीछे जाने लगा. ऐसा सिर्फ सक्सेस के कारण हुआ था.' उन्होंने आगे कहा मुझे कभी इस तरह की बड़ी हिट या सफलता हासिल नहीं हुई.
मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं
जावेद ने आगे अपनी डेब्यू फिल्म 'मेरी जंग' (1985) को लेकर बात की. इसमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था और कहा कि उसके बाद सभी मुझे विलेन के नरजिए से ही देखने लगे थे. डेब्यू फिल्म के साथ ही ये तय हो चुका था और मैंने भी कभी खुद को उस तरह से पेश नहीं किया. आगे वो कहते हैं, सच कहूं तो, मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं.'
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'धमाल 4' में नजर आ रहे जावेद जाफरी
जावेद जाफरी की फिल्म 'धमाल 4' आज (10 जुलाई) रिलीज हो चुकी है. इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और अंजली आनंद जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म का डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है.