कपिल शर्मा के शो में पहुंचे ए आर रहमान, कम्युनल बायसनेस वाले कमेंट पर इंडायरेक्टली किया रिएक्ट

म्यूजिशियन ए आर रहमान पिछले काफी समय से खबरों में हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में कम्युनल बायसनेस को लेकर बात की थी. इसके बाद जब उनके कमेंट को लेकर विवाद बढ़ तो उन्होंने वीडियो शेयर करके सफाई भी दी. अब ए आर रहमान को कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में देखा गया. यहां वो फिल्म 'गांधी टॉक्स' की टीम के साथ पहुंचे थे.

ए आर रहमान ने किया रिएक्ट

ए आर रहमान ने यहां पर कम्युनल बायसनेस वाले कमेंट को लेकर इंडायरेक्टली रिएक्ट किया.

दअसल, शो में एक गेम खेला गया, जिसमें हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए एक मैसेज को समझकर बाकी लोगों तक पहुंचाना था. इस दौरान ए आर रहमान ने कहा, 'ये देखने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज़ है कि कैसे जानकारी गलत समझी जाती है. अलग-अलग राज्य, अलग-अलग कल्चर. दुनिया के साथ परेशानी ये है कि मैसेज कैसे रास्ते में खराब हो जाते हैं.'

ए आर रहमान ने कहा था ये

बता दें कि ए आर रहमान ने BBC को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, 'बॉलीवुड में अब पावर शिफ्ट हो गई है. अब पावर ऐसे लोगों के हाथ में जो क्रिएटिव नहीं हैं.' ए आर रहमान ने बताया कि उन्हें पिछले 8 साल में बॉलीवुड में कम काम मिला है. यहां तक कि उन्होंने विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म छावा को बांटने वाली फिल्म बताया था.

गांधी टॉक्स की टीम संग दिखे ए आर रहमान

शो में वो गांधी टॉक्स के एक्टर्स अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति और सिद्धार्थ जाधव के साथ थे. फिल्म गांधी टॉक्स में ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है. उन्होंने शो में म्यूजिक को लेकर कहा, 'अगर फिल्म में कोई डायलॉग न हो तो म्यूजिक एक सेलिब्रेशन है. म्यूजिक बनाने के लिए पूरा स्पेस रहता है. हालांकि, आलोचनाओं का डर भी रहता है.'