धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?

रणवीर सिंह की धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है. वहीं 2026 में सनी देओल की बॉर्डर 2 अभी तक सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी हुई है. बॉर्डर 2 को रिलीज हुए 9 दिन हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं धुरंधर और बॉर्डर 2 में से किस फिल्म ने बाजी मार ली है.

बॉर्डर 2 का डे वाइज कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर 2 के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने नौवें दिन 17.75 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 30 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे दिन फिल्म ने 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़ की कमाई की. पांचवें दिन फिल्म ने 20 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं आठवें दिन फिल्म ने 10.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.

धुरंधर निकली बॉर्डर 2 से आगे

धुरंधर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 आगे निकल गई है. Sacnilk के मुताबिक, धुरंधर ने नौवें दिन 53 करोड़ की कमाई की थी. धुरंधर ने दूसरे हफ्ते में जबरदस्त ग्रोथ देखी थी. फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन मूवी ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 34.38 परसेंट की ग्रोथ हुई थी. फिल्म ने 43 करोड़ कमाए थे. चौथे दिन फिल्म ने 23.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 27 करोड़, छठे 27 करोड़ और सातवें दिन फिल्म ने 27 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. आठवें दिन फिल्म ने 32.5 करोड़ कमाए थे. धुरंधर ने 9 दिनों में टोटल 292.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.

9 दिनों के ओवरऑल कमाई के मामले में भी फिल्म धुरंधर, बॉर्डर 2 से आगे निकल गई है. धुरंधर का 9 दिन का कलेक्शन 292.75 करोड़ है और बॉर्डर 2 का 9 दिन का टोटल कलेक्शन 252.75 करोड़ है.

धुरंधर वर्सेस बॉर्डर 2

धुरंधर

धुरंधर नौवें दिन की कमाई- 53 करोड़

9 दिनों का टोटल कलेक्शन- 292.75 करोड़

बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 की नौवें दिन की कमाई- 17.75 करोड़

9 दिनों का टोटल कलेक्शन- 252.75

मालूम हो कि बॉर्डर 2 अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ अहम रोल में हैं. वहीं धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे स्टार्स थे. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया था.