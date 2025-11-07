बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी 'द फैमिली मैन 3' में एक्टर जयदीप अहलावत संग नजर आने वाले हैं. हाल ही में सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ. इसके इवेंट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में जयदीप अपने सीनियर एक्टर मनोज बाजपेयी के पैर छूकर उनका आशीवार्द लेते दिखे. एक्टर का ये अंदाज अब खूब चर्चा में बना हुआ है.

जयदीप ने छुए मनोज बाजपेयी के पैर

जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी का ये दिल छू लेने वाला वीडियो Instant Bollywood ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में जयदीप अहलावत ‘द फैमिली मैन 3’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टेज पर एंट्री लेते नजर आए. वहीं मनोज बाजपेयी पहले से ही स्टेज पर खड़े होते हैं. ऐसे में जयदीप वहां जाकर सबसे पहले मनोज के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं. वहीं मनोज भी आगे बढ़कर एक्टर को गले लगा लेते हैं.

यूजर्स ने की मनोज और जयदीप की तारीफ

मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत की ये बॉन्डिंग अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. यूजर्स जयदीप के इस अंदाज की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर जयदीप के लिए कह रहे हैं कि ये असली स्टार हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘हमारा कल्चर यही है..’, तीसरे ने लिखा, ‘इंडिया रहने के लिए एक महान देश है..’

‘द फैमिली मैन 3’ में दिखेंगे ये स्टार

‘द फैमिली मैन 3’ की दमदार ट्रेलर 7 नवंबर को रिलीज हो चुका है. सीरीज के तीसरे पार्ट में कई पुराने चेहरों के साथ नए स्टार्स ने भी एंट्री ली है. इसमें जयदीप अहलावत और निम्रत कौर का नाम शामिल है. सीरीज 21 नवंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फैंस भी इसका अब बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं.

