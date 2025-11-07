हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनोज बाजपेयी या जयदीप अहलावत, जानिए ‘फैमिली मैन 3’ का कौन सा स्टार है अमीरी में आगे?

मनोज बाजपेयी या जयदीप अहलावत, जानिए ‘फैमिली मैन 3’ का कौन सा स्टार है अमीरी में आगे?

Manoj Bajpayee vs Jaideep Ahlawat: मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत दोनों ही बॉलीवुड के टैलेंटिड एक्टर हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से अमीरी में कौन आगे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी सीरीज ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है. सीरीज में इस बार बेहतरीन एक्टर जयदीप अहलावत भी अपनी एक्टिंग से चार चांद लगाने वाले हैं. दोनों स्टार को एकसाथ देख फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. इसी बीच हम आपको इनकी नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से अमीरी में कौन आगे हैं.

थिएटर से फिल्मों में आए थे मनोज बाजपेयी

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की शिक्षा लेके मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में कदम रखा था. एक्टर को असली पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘सत्या’ से मिली थी. इसके बाद उनके करियर ने खूब उड़ान भरी और वो ‘LOC कारगिल’, ‘शूल’, ‘पिंजर’ और ‘राजनीति’ जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manoj Bajpayee (@bajpayee.manoj)

मनोज बाजपेयी की संपत्ति कितनी है?

  • नेटवर्थ की बात करें तो लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर के पास 170 करोड़ की संपत्ति है. उनका मुंबई के अलावा अपने होमटाउन बिहार में भी प्रॉपर्टीज है.
  • रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर एक फिल्म के लिए 6 करोड़ और ब्रांड एंडोर्समेंट से 50-60 लाख रुपए की कमाई करते हैं. एक्टर के पास लैंड क्रूजर प्राडो, मर्सिडीज-बेंज GLS 400d 4MATIC, SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और BMW 5 सीरीज सेडान जैसी गाड़ियां हैं.

जयदीप अहलावत का करियर

जयदीप अहलावत का नाम उन स्टार्स की लिस्ट में शुमार है. जिन्होंने सालों के संघर्ष के बाद बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया है. एक्टर को सीरीज ‘पाताल लोक’ से असली फेम मिला था. इसके बाद वो कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए. अब एक्टर ‘फैमिली मैन 3’ में मनोज बाजपेयी के साथ टक्कर लेते हुए नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jaideep Ahlawat (@jaideepahlawat)

कितनी है जयदीप अहलावत की नेटवर्थ?

  • टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो 'पाताल लोक 2' के बाद जयदीप अहलावत की नेटवर्थ कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है.
  • इसी रिपोर्ट के अनुसार एक्टर ने दूसरे सीजन के लिए कथित तौर पर 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे. इसके बाद उनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से बढ़कर लगभग 28 करोड़ रुपए हो गई है. इसके हिसाब से अभी जयदीप नेटवर्थ के मामले में मनोज बाजपेयी से काफी पीछे हैं.

ये भी पढ़ें -

साल 2026 में तीन बड़े स्टार मचाएंगे बड़े पर्दे पर भौकाल, एक्शन में सनी देओल पर भारी पड़ सकते हैं शाहरुख-सलमान

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Jaideep Ahlawat Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
हेल्थ
Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
जनरल नॉलेज
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
नौकरी
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget