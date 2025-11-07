मनोज बाजपेयी या जयदीप अहलावत, जानिए ‘फैमिली मैन 3’ का कौन सा स्टार है अमीरी में आगे?

मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी सीरीज ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है. सीरीज में इस बार बेहतरीन एक्टर जयदीप अहलावत भी अपनी एक्टिंग से चार चांद लगाने वाले हैं. दोनों स्टार को एकसाथ देख फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. इसी बीच हम आपको इनकी नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से अमीरी में कौन आगे हैं.

थिएटर से फिल्मों में आए थे मनोज बाजपेयी

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की शिक्षा लेके मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में कदम रखा था. एक्टर को असली पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘सत्या’ से मिली थी. इसके बाद उनके करियर ने खूब उड़ान भरी और वो ‘LOC कारगिल’, ‘शूल’, ‘पिंजर’ और ‘राजनीति’ जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आए.

मनोज बाजपेयी की संपत्ति कितनी है?

नेटवर्थ की बात करें तो लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर के पास 170 करोड़ की संपत्ति है. उनका मुंबई के अलावा अपने होमटाउन बिहार में भी प्रॉपर्टीज है.

रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर एक फिल्म के लिए 6 करोड़ और ब्रांड एंडोर्समेंट से 50-60 लाख रुपए की कमाई करते हैं. एक्टर के पास लैंड क्रूजर प्राडो, मर्सिडीज-बेंज GLS 400d 4MATIC, SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और BMW 5 सीरीज सेडान जैसी गाड़ियां हैं.

जयदीप अहलावत का करियर

जयदीप अहलावत का नाम उन स्टार्स की लिस्ट में शुमार है. जिन्होंने सालों के संघर्ष के बाद बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया है. एक्टर को सीरीज ‘पाताल लोक’ से असली फेम मिला था. इसके बाद वो कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए. अब एक्टर ‘फैमिली मैन 3’ में मनोज बाजपेयी के साथ टक्कर लेते हुए नजर आएंगे.

कितनी है जयदीप अहलावत की नेटवर्थ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो 'पाताल लोक 2' के बाद जयदीप अहलावत की नेटवर्थ कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है.

इसी रिपोर्ट के अनुसार एक्टर ने दूसरे सीजन के लिए कथित तौर पर 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे. इसके बाद उनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से बढ़कर लगभग 28 करोड़ रुपए हो गई है. इसके हिसाब से अभी जयदीप नेटवर्थ के मामले में मनोज बाजपेयी से काफी पीछे हैं.

