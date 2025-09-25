शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं. उनकी डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो गई है. इस सीरीज को बहुत पसंद किया जा रहा है. सीरीज को अच्छे रिव्यू मिले हैं. कास्ट से लेकर कहानी तक हर चीज की तारीफ हो रही है. सबसे ज्यादा आर्यन की तारीफ हो रही है. हर कोई कह रहा है कि किसी ने नहीं सोचा था कि आर्यन इतनी शानदार सीरीज बनाएंगे. इस सीरीज में आन्या सिंह भी नजर आईं हैं. आन्या को शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की बेटी कहा जा रहा है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आन्या ने लक्ष्य की मैनेजर का किरदार निभाया है और अपने ग्लैमरस लुक से सभी को इंप्रेस किया है. एक्ट्रेस को पूजा ददलानी की बेटी कहे जाने के बाद आन्या ने रिएक्ट किया है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आन्या के किरदार को पूजा से कंपेयर किया गया है.

आन्या ने किया रिएक्ट

आन्या और पूजा के रिलेशन पर अब एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आन्या ने इस वीडियो के बारे में बात की. उन्होंने कहा- मैं जब पूजा से स्क्रीनिंग के दौरान मिली तो उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं कि मैं उनकी बेटी हूं. ये सुनकर हम दोनों वहां खड़े होकर हंसने लगे. इस बात से हम दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ा.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसमें लक्ष्य, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, बॉबी देओल, सहर बांबा समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. हर किसी ने अपने किरदार में बेस्ट दिया है. जिस वजह से और ज्यादा पसंद किया गया है.

आन्या के करियर की बात करें तो वो कई सीरीज में काम कर चुके हैं. वो जी करदा, नेवर किस यॉर बेस्टफ्रेंड, कैदी बैंड जैसी कई कई सीरीज में काम किया है. हर बार आन्या अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस करती नजर आईं हैं.