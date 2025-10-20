Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, आस-पास भी नहीं 'एक दीवाने की दीवानियत'
Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग एक साथ ही शुरू हुई थी. अब रिलीज का वक्त करीब आते-आते दोनों फिल्मों का कलेक्शन भी सामने आ गया है.
दिवाली 2025 के मौके पर सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाका होने जा रहा है. 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही हैं. अलग-अलग जोनर की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ धावा बोलेंगी. ऐसे में 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.
रिलीज से पहले 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग एक ही दिन शुरू हुई थी जिसमें ये धड़ल्ले से नोट छाप रही हैं. लेकिन हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी के आगे घुटने टेकती दिख रही है.
'थामा' ने एडवांस बुकिंग में छाप लिए करोड़ों
- 'थामा' को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी फिल्म है.
- फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखाई देंगी,
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में अब तक 1 लाख 21 हजार से ज्यादा टिकट बेच चुकी है.
- आयुष्मान खुराना की फिल्म ने पहले दिन के लिए अब तक 3.43 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- ब्लॉक सीट्स के साथ 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में 7.39 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं.
- अभी फिल्म को रिलीज होने में समय बाकी है और ऐसे में ये आंकड़ें डबल डिजिट तक पहुंच सकते हैं.
'एक दीवाने की दीवानियत' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन
- 'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक लव स्टोरी है जिसे मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म की एडवांस बुकिंग 'थामा' के साथ ही शुरू हुई थी. लेकिन ये कलेक्शन में 'थामा' से काफी पीछे रह गई है.
- हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म अब तक करीब 47 हजार टिकट ही सेल कर पाई है.
- ऐसे में 'एक दीवाने की दीवानियत' ने एडवांस बुकिंग में महज 1.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
- ब्लॉक सीट्स के साथ भी ये आंकड़ा सिर्फ 2.58 करोड़ रुपए ही पहुंच पाया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL