हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, आस-पास भी नहीं 'एक दीवाने की दीवानियत'

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, आस-पास भी नहीं 'एक दीवाने की दीवानियत'

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग एक साथ ही शुरू हुई थी. अब रिलीज का वक्त करीब आते-आते दोनों फिल्मों का कलेक्शन भी सामने आ गया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली 2025 के मौके पर सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाका होने जा रहा है. 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही हैं. अलग-अलग जोनर की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ धावा बोलेंगी. ऐसे में 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. 

रिलीज से पहले 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग एक ही दिन शुरू हुई थी जिसमें ये धड़ल्ले से नोट छाप रही हैं. लेकिन हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी के आगे घुटने टेकती दिख रही है.

'थामा' ने एडवांस बुकिंग में छाप लिए करोड़ों

  • 'थामा' को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी फिल्म है.
  • फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखाई देंगी,
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में अब तक 1 लाख 21 हजार से ज्यादा टिकट बेच चुकी है.
  • आयुष्मान खुराना की फिल्म ने पहले दिन के लिए अब तक 3.43 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • ब्लॉक सीट्स के साथ 'थामा' ने एडवांस बुकिंग में 7.39 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं.
  • अभी फिल्म को रिलीज होने में समय बाकी है और ऐसे में ये आंकड़ें डबल डिजिट तक पहुंच सकते हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' एक रोमांटिक लव स्टोरी है जिसे मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है.
  • फिल्म की एडवांस बुकिंग 'थामा' के साथ ही शुरू हुई थी. लेकिन ये कलेक्शन में 'थामा' से काफी पीछे रह गई है.
  • हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म अब तक करीब 47 हजार टिकट ही सेल कर पाई है.
  • ऐसे में 'एक दीवाने की दीवानियत' ने एडवांस बुकिंग में महज 1.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
  • ब्लॉक सीट्स के साथ भी ये आंकड़ा सिर्फ 2.58 करोड़ रुपए ही पहुंच पाया है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
Ek Deewane Ki Deewaniyat Diwali 2025 Thamma Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें
क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
राजस्थान
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
हेल्थ
Symptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget