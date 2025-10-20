Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: 'थामा' या 'एक दीवाने की दीवानियत', दिवाली पर कौन-सी फिल्म करेगी धाकड़ ओपनिंग?
Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को रिलीज होगी. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों में ओपनिंग डे पर कौन बाजी मारेगा.
आज देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए कल का दिन भी दिवाली से कम नहीं है. 21 अक्टूबर को थिएटर्स में दो बड़ी बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. दिवाली के मौके पर आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलने वाला है. ऐसे में दर्शकों की नजर दोनों फिल्मों के ओपनिंग डे प्रीडिक्शन पर टिकी है.
हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में सोनम बाजवा बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और इसके गाने भी धूम मचा रहे हैं. वहीं अब रिलीज से एक दिन पहले फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन को लेकर बज बन गया है.
'एक दीवाने की दीवानियत' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- 'एक दीवाने की दीवानियत' के ओपनिंग डे प्रीडिक्शन पर नजर डालें ये डबल डिजिट में कलेक्शन करती नहीं दिख रही है.
- हालांकि ये फिल्म हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हो सकती है.
- बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिटिक्स का कहना है कि 'एक दीवाने की दीवानियत' 4 से 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
- हालांकि पिंकविला ने प्रीडिक्शन में दावा किया है कि हर्षवर्धन राणे की फिल्म पहले दिन 7 से 10 करोड़ रुपए के बीच कलेक्शन कर सकती है.
'थामा' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करने वाली है.
- बॉलीवुड हंगामा की मानें तो ट्रेड एनालिस्ट ने उम्मीद जताई है कि फिल्म पहले दिन 15 से 20 करोड़ रुपए तक कमा सकती है.
- वहीं पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर 17 से 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.
- ऐसे में साफ है कि 'थामा' कलेक्शन के मामले में हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' को करारी मात देने वाली है.
