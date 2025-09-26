बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है. वहीं फैंस का इंतजार खत्म करते हुए मेकर्स ने आज इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जिसने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल काट दिया है.

कैसा है आयुष्मान की फिल्म का ट्रेलर?

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी के शानदार डायलॉग के साथ होती है. इसके बाद इसमें आयुष्मान खुराना की धमाकेदार एंट्री दिखाई जाती है. जो रश्मिका मंदाना के इश्क में पड़ जाते हैं और यहां से उनकी लाइफ एक जबरदस्त मोड़ लेती है. ट्रेलर में परेश रावल एक्टर के पिता के रोल में दिखे. फिल्म के ट्रेलर को एक बड़े इवेंट में रिलीज किया गया. इस दौरान आयुष्मार खुराना के साथ श्रद्धा कपूर भी नजर आई. जो रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं.

कब रिलीज होगी ‘थामा’?

बता दें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदान की ‘थामा’ इसी साल यानि 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी एक्टिंग से चार चांद लगाएंगे. इसके अलावा फिल्म में आपको 'भेड़िए' और 'स्त्री' की भी झलक देखने को मिलेगी. अब ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.

पहली बार आयुष्मान संग दिखेंगी रश्मिका

दरअसल ‘स्त्री’ और ‘मुंजया’ के बाद मैडॉक इस फिल्म में एक वैंपायर की कहानी लेकर आया है. जिसमें हॉरर के साथ कॉमेडी का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिला है. फिल्म में पहली बार रश्मिका मंदाना एक्टर आयुष्मान खुराना संग स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. इससे पहले एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्म 'छावा' में नजर आई थी. जिसमें उनकी जोड़ी विक्की कौशल संग देखने को मिली थी.

