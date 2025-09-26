हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'थामा' का ट्रेलर आउट, आयुष्मान और रश्मिका दोनों हैं वैंपायर, हॉरर-कॉमेडी के साथ दिखा धांसू एक्शन भी

'थामा' का ट्रेलर आउट, आयुष्मान और रश्मिका दोनों हैं वैंपायर, हॉरर-कॉमेडी के साथ दिखा धांसू एक्शन भी

Thamma Trailer Out: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जिसमें दोनों स्टार्स का धांसू लुक देखने को मिला.

By : सखी चौधरी | Updated at : 26 Sep 2025 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है. वहीं फैंस का इंतजार खत्म करते हुए मेकर्स ने आज इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जिसने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल काट दिया है.

कैसा है आयुष्मान की फिल्म का ट्रेलर?

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी के शानदार डायलॉग के साथ होती है. इसके बाद इसमें आयुष्मान खुराना की धमाकेदार एंट्री दिखाई जाती है. जो रश्मिका मंदाना के इश्क में पड़ जाते हैं और यहां से उनकी लाइफ एक जबरदस्त मोड़ लेती है. ट्रेलर में परेश रावल एक्टर के पिता के रोल में दिखे. फिल्म के ट्रेलर को एक बड़े इवेंट में रिलीज किया गया. इस दौरान आयुष्मार खुराना के साथ श्रद्धा कपूर भी नजर आई. जो रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं.

कब रिलीज होगी थामा?

बता दें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदान की ‘थामा’ इसी साल यानि 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी एक्टिंग से चार चांद लगाएंगे. इसके अलावा फिल्म में आपको 'भेड़िए' और 'स्त्री' की भी झलक देखने को मिलेगी. अब ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.

पहली बार आयुष्मान संग दिखेंगी रश्मिका

दरअसल ‘स्त्री’ और ‘मुंजया’ के बाद मैडॉक इस फिल्म में एक वैंपायर की कहानी लेकर आया है. जिसमें हॉरर के साथ कॉमेडी का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिला है. फिल्म में पहली बार रश्मिका मंदाना एक्टर आयुष्मान खुराना संग स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. इससे पहले एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्म 'छावा' में नजर आई थी. जिसमें उनकी जोड़ी विक्की कौशल संग देखने को मिली थी.

सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 26 Sep 2025 06:30 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna Bollywood THAMA Ayushmar Khurana
और पढ़ें
Embed widget