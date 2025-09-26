भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार यानि दिनेश लाल यादव अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं. अक्सर ये खबरें आती हैं कि उनका भोजपुरी हसीना आम्रपाली दुबे संग कई सालों से अफेयर रहा और अब दोनों सीक्रेटली पति-पत्नी हैं. इन खबरों पर अब खुद निरहुआ ने चुप्पी तोड़ी. जानिए एक्टर क्या बोले...

‘वो मेरे लिए लकी गर्ल है’

दिनेश लाल यादव हाल ही में सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां उन्होंने भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. वहीं जब एक्टर से पूछा गया कि, ‘आप और आम्रपाली दुबे में मोहब्बत थी क्या?’ तो इसपर निरहुआ ने कहा, ‘साल 2014 में आम्रपाली दुबे ने जब भोजपुरी में एंट्री तो वो दर्शकों के लिए ड्रीम गर्ल और मेरे लिए लकी गर्ल बन गईं.’

आम्रपाली संग रिश्ते पर क्या बोले निरहुआ?

निरहुआ ने आगे कहा, ‘ हम दोनों ने कई फिल्में साथ की है. इसमें से 15 ब्लटकबस्टर रही थी. अब साथ मे काम करते हैं तो शूटिंग के दौरान धार्मिक स्थलों पर भी साथ घूम रहे हैं. इसलिए ही मीडिया में चलने लगा कि हमारा चक्कर चल रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं. एक्टर ने कहा, ‘शुरुआत में मेरे घरवालों को इन खबरों से तकलीफ होती थी, लेकिन वो सच जानते हैं..’





आम्रपाली और निरहुआ की वायरल हुई थी तस्वीर

बता दें कि कुछ वक्त पहले आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जिसमें दोनों दूल्हा-दुल्हन बने हुए नजर आए. इसे देख हर किसी को लगा की दोनों ने शादी कर ली है. हालांकि ये तस्वीर दोनों की एक फिल्म शूटिंग है. बता दें कि आम्रपाली ने टीवी की दुनिया में नाम कमाकर भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था.

