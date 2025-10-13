आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' का नया गाना रिलीज हो चुका है. इस गाने के जरिए लंबे समय के बाद मलाइका अरोड़ा की भी डांस सिक्वेंस में वापसी हुई है.

इस नए आइटम सॉन्ग में रश्मिका मंदाना को भी थिरकते देखा गया लेकिन सभी की निगाहें सिर्फ मलाइका अरोड़ा पर ही टिकी रही. आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 मिनट 2 सेकंड के इस गाने के लिए मलाइका अरोड़ा ने कितनी फीस चार्ज की है.

2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए वसूली मोटी रकम

'थामा' का नया आइटम सॉन्ग आज रिलीज हो चुका है. इस गाने में मलाइका अरोड़ा ने अपने हुस्न के जादू से सभी को मदहोश कर दिया. कुछ ही घंटे पहले ये सॉन्ग रिलीज हुआ और इसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है. कुछ ही देर में हजारों लोगों ने इस गाने को लाइक और शेयर कर दिया है.

इस गाने में मलाइका अरोड़ा ने अपने 2 मिनट के परफॉर्मेंस से सभी के दिलों को अपने कब्जे में कर लिया है. इस गाने को जैस्मीन सैंडल्स ने अपनी आवाज दी है. दिव्या कुमार और सचिन-जिगर ने भी इस गाने के लिए जैस्मीन का साथ दिया है.

हसीना के सिजलिंग अवतार में ठुमको और उनके ग्रेसफुल स्टेप्स के तो लोग जैसे दीवाने ही हो गए हैं. लेकिन आपको बता दें, मलाइका अरोड़ा के महज 2 मिनट के अपने परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ रुपए की तगड़ी रकम वसूली है.

लंबे समय के बाद आइटम नंबर्स में मलाइका अरोड़ा ने अपनी वापसी एक सबकी निगाहे और तारीफे अपने नाम कर ली हैं. गाने के हुक स्टेप्स और इसके बीट्स वाकई आपको भी झूमने पर मजबूर कर देंगे. अभी से देखा जा सकता है कि इस गाने की दीवानगी लोगों के सिर चढ़ कर बोल रही है.

कब रिलीज होगी 'थामा'?

मैडॉक यूनिवर्स की हॉरर–कॉमेडी फिल्म 'थामा' को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए ऑडियंस काफी बेताब है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल चरम पर है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. आपको बता दें, ये फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.