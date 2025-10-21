21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' रिलीज हुई. इसके साथ ही पर्दे पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा को सिजलिंग केमिस्ट्री वाली एक दीवाने की दीवानीयत ने भी अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली.

दोनों को लेकर ही ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बनते देखा जा रहा है. भले 'थामा' ओपनिंग डे पर 'एक दीवाने की दीवानीयत' से ज्यादा कमाई कर ले गई, लेकिन एक खास मामले में पीछे हो गई.

इस मामले में हर्षवर्धन राणे की फिल्म से पीछे रह गई 'थामा'

दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. दोनों की कहानी और किरदारों ने ऑडियंस के दिल में अपनी अलग जगह भी बनाई है. लेकिन इस महाक्लैश में 'एक दीवाने की दीवानीयत' ने बाजी अपने नाम कर ली है.

कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस फिल्म को 30-32 करोड़ के बजट में बनाया गया है.

सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानीयत' ने 10:45 बजे तक 8.50 करोड़ की कमाई कर ली है. इस हिसाब से फिल्म ने 28 प्रतिशत के करीब बजट पहले दिन निकाल लिया है.

वहीं 'थामा' के प्रॉफिट परसेंटेज पर गौर करें तो इस फिल्म को टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 145 करोड़ में बनाया गया.

इसके ओपनिंग डे कलेक्शन पर गौर करें तो फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 24 करोड़ की कमाई की है. यानी बजट का 16 प्रतिशत का करीब आज निकला है.

साफ है कि ज्यादा कमाकर भी प्रॉफिट परसेंटेज में 'थामा' हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानीयत' से काफी पीछे चल रही है.

इस हिसाब से 'थामा' से कम कमाकर भी 'एक दीवाने की दीवानीयत' आगे निकल गई है.



महाक्लैश में इस मामले में आगे हैं आयुष्मान खुराना

भले प्रॉफिट परसेंटेज में आयुष्मान खुराना की फिल्म काफी पीछे चल रही है लेकिन 'थामा' ने हर्षवर्धन राणे को ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है.

जहां 'एक दीवाने की दीवानीयत' ने पहले दिन 8.50 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं 'थामा' ने पहले ही दिन 24 करोड़ के जबरदस्त आंकड़े से अपना खाता खोल लिया है. इस कलेक्शन से आयुष्मान खुराना के भी कई पुराने रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं.

इतना ही नहीं 'थामा' ने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर अपना नाम दर्ज कर लिया है.