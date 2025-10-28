हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma Box Office Collection Day 8: सलमान खान ने 22 दिनों में बनाया था रिकॉर्ड, 'थामा' ने हफ्ते भर में किया चकनाचूर

Thamma Box Office Collection Day 8: सलमान खान ने 22 दिनों में बनाया था रिकॉर्ड, 'थामा' ने हफ्ते भर में किया चकनाचूर

Thamma Box Office Collection Day 8: 'थामा' ने सलमान खान की 'सिकंदर' को मात दे दी है और 'जॉली एलएलबी 3' को अगला निशाना बना लिया है. फिल्म ने आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल 2' को भी पछाड़ दिया है.

28 Oct 2025 08:01 PM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' को रिलीज हुए अब 8 दिन हो गए हैं. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर रोज धांसू कमाई कर रही है. 'थामा' पहले ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है और लगातार नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. अब 'थामा' ने सलमान खान की फिल्म को भी अपनी चपेट में ले लिया है और 'जॉली एलएलबी 3' को अगला निशाना बना लिया है.

  • 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 25.10 करोड़ रुपए की दमदार ओपनिंग के साथ शुरुआत की.
  • फिल्म ने दूसरे दिन 19.23 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 14.45 करोड़ रुपए की कमाई की.
  • 'थामा' के चौथे दिन का कलेक्शन 12.66 करोड़ और पांचवें दिन का कलेक्शन 16 करोड़ रुपए रहा.
  • छठे दिन भी फिल्म ने 16.05 करोड़ रुपए बटोरे, वहीं सातवें दिन 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • इस तरह 'थामा' ने सात दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कुल 108.50 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था.

'थामा' के आठवें दिन का कुल कलेक्शन

  • अब आयुष्मान खुराना की फिल्म के आठवें दिन का शुरुआती कलेक्शन भी सामने आ गया है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'थामा' ने अब तक (रात 8 बजे तक) 3.62 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • यानी अब 'थामा' का कुल कलेक्शन 112.12 करोड़ रुपए हो गया है.
  • 'थामा' ने 112.12 करोड़ रुपए कमाकर सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' को मात दे दी है.

'थामा' ने तोड़ा 'सिकंदर' का रिकॉर्ड
इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर 22 दिनों तक लगी रही थी. इस दौरान सलमान खान की फिल्म ने कुल 110.1 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब 'थामा' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और अब फिल्म का अगला निशाना 'जॉली एलएलबी 3' है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की इस कोर्टरूम ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर 116.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है.

आयुष्मान खुराना की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी 'थामा'
'थामा' ने आयुष्मान खुराना के करियर की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन गई है. इसने एक्टर की हिट फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

आयुष्मान खुराना की 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में

क्रमांक फिल्म  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
1 ड्रीम गर्ल 139.7 करोड़
2 बधाई हो 136.8 करोड़
3 बाला 116.38 करोड़
4 थामा 111.1 करोड़
5 ड्रीम गर्ल 2 105 करोड़
28 Oct 2025 05:56 PM (IST)
