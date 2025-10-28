हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी

Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 8: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. अब हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 8 दिनों के कलेक्शन के साथ दो नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Oct 2025 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर लगातार करोड़ों कमा रही है. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब फिल्म हिट तो हो ही गई है, साथ ही इसने अब अपने नाम दो और रिकॉर्ड दर्ज करवा लिए हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' के 6 दिनों का कलेक्शन

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' के प्रोडक्शन हाउस की मानें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10.10 करोड़ से खाता खोला था.
  • फिल्म ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ और तीसरे दिन 7.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • 'एक दीवाने की दीवानियत' ने चौथे दिन 6.41 करोड़, पांचवें दिन 7.55 करोड़ और छठे दिन 8.30 करोड़ रुपए कमाए.
  • सातवें दिन फिल्म की कमाई घटी और इसका कलेक्शन 4.04 करोड़ रुपए ही रहा.
  • अब 'एक दीवाने की दीवानियत' के आठवें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.
  • फिल्म ने अब तक (रात 9 बजे) भारत में 3.66 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 'मरजावां' को पछाड़ा
'एक दीवाने की दीवानियत' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में कुल 56.04 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म डायरेक्टर मिलाप जवेरी के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. 'एक दीवाने की दीवानियत' ने मिलाप जवेरी की फिल्म 'मरजावां' के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 47.78 करोड़ रुपए कमाए थे. पहले नंबर पर अब भी 'सत्यमेव जयते' है जिसका कलेक्शन 80.50 करोड़ रुपए है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़ा 'परम सुंदरी' का रिकॉर्ड
'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपने 8 दिनों की कमाई के साथ 'परम सुंदरी' को भी पछाड़ दिया है. इसी साल पर्दे पर आई जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 51.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 04:57 PM (IST)
Harshvardhan Rane MARJAAVAAN Ek Deewane Ki Deewaniyat Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
