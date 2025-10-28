बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर लगातार करोड़ों कमा रही है. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म हर रोज एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब फिल्म हिट तो हो ही गई है, साथ ही इसने अब अपने नाम दो और रिकॉर्ड दर्ज करवा लिए हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' के 6 दिनों का कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' के प्रोडक्शन हाउस की मानें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10.10 करोड़ से खाता खोला था.

फिल्म ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ और तीसरे दिन 7.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने चौथे दिन 6.41 करोड़, पांचवें दिन 7.55 करोड़ और छठे दिन 8.30 करोड़ रुपए कमाए.

सातवें दिन फिल्म की कमाई घटी और इसका कलेक्शन 4.04 करोड़ रुपए ही रहा.

अब 'एक दीवाने की दीवानियत' के आठवें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.

फिल्म ने अब तक (रात 9 बजे) भारत में 3.66 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 'मरजावां' को पछाड़ा

'एक दीवाने की दीवानियत' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में कुल 56.04 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म डायरेक्टर मिलाप जवेरी के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. 'एक दीवाने की दीवानियत' ने मिलाप जवेरी की फिल्म 'मरजावां' के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 47.78 करोड़ रुपए कमाए थे. पहले नंबर पर अब भी 'सत्यमेव जयते' है जिसका कलेक्शन 80.50 करोड़ रुपए है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़ा 'परम सुंदरी' का रिकॉर्ड

'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपने 8 दिनों की कमाई के साथ 'परम सुंदरी' को भी पछाड़ दिया है. इसी साल पर्दे पर आई जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 51.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.