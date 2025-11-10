हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Box Office Collection Day 20: 'थामा' ने तीसरे संडे उड़ा दिया गर्दा, तोड़ा सलमान खान की 'सिकंदर' का गुरूर, कमा डाले इतने करोड़

Thamma Box Office Collection Day 20: 'थामा' ने तीसरे वीकेंड पर फिर कमाल कर दिखाया है. तीसरे शनिवार के बाद तीसरे संडे को भी इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने शानदार कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Nov 2025 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' दिवाली पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. हालांकि तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद इसे कई नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली बावजूद इसके 'थामा' ने तीसरे शनिवार के काई में तेजी दिखाई. चलिए यहां जानते हैं इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे रविवार को कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने रिलीज के 20वें दिन कितनी की कमाई?
बॉलीवुड की रोमांटिक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म 'थामा' ने दर्शकों को सिनेमाघरों में खूब एंटरटेन किया है. इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. रिलीज के पहले हफ्ते में ही 'थामा' ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और इस फिल्म ने 108.4 करोड़ की कर ली थी. वहीं दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में 82.75 फीसदी की गिरावट आई और इसने 18.7 करोड़ का कारोबार किया. हालांकि रिलीज के तीसरे शुक्रवार को यानी 18वें दिन ये पहली बार 1 करोड़ के आंकड़े से नीचे गिर गई और इसने लगभग 80 लाख कमाए. वहीं इसने 87.50 फीसदी की मादी के साथ 19वें दिन, इसने 1.5 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे संडे को 1.65 करोड़ का कारोबार किया.
  • इसी के साथ 'थामा' की 20 दिनों की कुल कमाई अब 131.05 करोड़ रुपये हो गए हैं.

'थामा' ने सलमान की सिकंदर का तोड़ा गुरूर
'थामा' ने रिलीज के 20वें दिन कमाल कर दिया. न केवल तीसरे संडे को इस फिल्म के कारोबार में तेजी देखी गई बल्कि इसने 131.05 करोड़ की कमाई के साथ सलमान खान की सिकंरदर के 129.95 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन(कोईमोई के आंकड़े) को भी मात दे दी है. वहीं अब ये 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रह है. हालांकि इस आंकड़ों को छूने के लिए इसे अभी 19 करोड़ और कमाने की जरूरत है.

फिलाहल इस फिल्म के पास 14 नवंबर तक कमाई करने का मौका है क्योंकि इसके बाद सिनेमाघरों में दे दे प्यार दे 2 रिलीज हो जाएगी. अजय देवगन की इस फिल्म के आने से 'थामा' की कमाई को तगड़ झटका लगेगा. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'थामा' 14 नवंबर तक कितनी कमाई कर पाती है.  

Published at : 10 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
