हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'दे दे प्यार दे 2' की 3 मुश्किलें, जिनकी वजह खुद अजय देवगन, 6 साल पहले की है बात

Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' की 3 मुश्किलें, जिनकी वजह खुद अजय देवगन, 6 साल पहले की है बात

Box Office: अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के सामने जो चैलेंज हैं वो खुद अजय देवगन ने ही पहले पार्ट के साथ 6 साल पहले ही तैयार कर लिए थे. यकीन न हो तो स्टोरी में जाकर देख लें.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 09 Nov 2025 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह की 2019 में आई एज गैप लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म 'दे दे प्यार दे' ने तब बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी. अब इसका सेकेंड पार्ट 'दे दे प्यार दे 2' लेकर अजय देवगन फिर से आ रहे हैं.

ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर अजय देवगन के फैंस को काफी उम्मीदें हैं. इसका ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसीलिए जिसने फिल्म का पहला पार्ट देखा है वो इसमें भी वही कॉमेडी की चाह लेकर इंतजार कर रहा है.

'दे दे प्यार दे 2' की कैसी हो सकती है ओपनिंग

पिंकविला के प्रीडिक्शन रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ओपनिंग डे पर 7-10 करोड़ रुपये के आसपास कमा सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म पोस्ट कोविड सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली टॉप 5 रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है. कोईमोई रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

  • तू झूठी मैं मक्कार- 15.73 करोड़
  • रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- 11.1 करोड़
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 10.11 करोड़
  • परम सुंदरी- 7.37 करोड़
  • भूल चूक माफ- 7.2 करोड़

पहले पार्ट की कमाई, बजट और रिकॉर्ड

  • सैक्निल्क के मुताबिक, इस फिल्म के पहले पार्ट ने 104.13 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
  • वहीं ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो ये 9.11 करोड़ रुपये रहा था.
  • फिल्म को 75 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग दोगुना था. इसने दुनियाभर से 143 करोड़ रुपये बटोरे थे.
  • इतना ही नहीं, ये फिल्म साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हुई थी.
  • 'दे दे प्यार दे' साल 2019 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी थी.
 
 
 
 
 
'दे दे प्यार दे 2' के लिए क्या है चैलेंज?

'दे दे प्यार दे 2' से जुड़े प्रीडिक्शन के मुताबिक फिल्म अपने पहले पार्ट के ओपनिंग डे कलेक्शन के आसपास ही कमाती दिख रही है. लेकिन फिर भी इसके पास और भी चैलेंज हैं जो इसके ही पहले पार्ट से जुड़े हुए हैं.

  • पहला चैलेंज ये है कि क्या ये फिल्म 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट कमाई वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाएगी? क्योंकि इस लिस्ट में शामिल होने के लिए फिल्म को अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स' को पीछे करना होगा. सैक्निल्क के मुताबिक, ये फिल्म 113.62 करोड़ कमाकर लिस्ट में 10वें नंबर पर है.
  • दूसरा चैलेंज ये भी है कि क्या फिल्म 100 करोड़ी बन पाएगी? क्योंकि पहली फिल्म ने 100 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया था.
  • तीसरा चैलेंज ये है कि इस साल अजय देवगन की 3 फिल्में आईं- आजाद, रेड 2, सन ऑफ सरदार 2. इनमें से सिर्फ रेड 2 ही हिट हो पाई. यानी अजय देवगन का 2025 का बॉक्स ऑफिस में हिट का औसत खराब रहा. तो क्या ये फिल्म 2025 में अजय देवगन के नाम एक और हिट बनकर उनका रिकॉर्ड सुधार पाएगी?
सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 09 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn De De Pyaar De Box Office De De Pyaar De 2 Box Office
