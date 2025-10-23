हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा

Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म 2 दिन में पहुंची 50 करोड़ के करीब, बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जलवा

Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा हुआ है. फिल्म ने दूसरे दिन भी शानदार कमाई करके सभी को चौंका दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 23 Oct 2025 08:02 AM (IST)
साल 2025 की दिवाली आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के नाम रही है. उनकी फिल्म थामा सिनेमाघरों पर आते ही छा गई है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है और सबको अपना दीवाना बना लिया है. लोग इस फिल्म को खूब देखने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. इसी वजह से दो दिन में ही ये फिल्म 50 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग से लोग इंप्रेस हो गए हैं. हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. खास बात ये है कि फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई है. फिल्म को जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये एक हफ्ते में ही अपना बजट पूरा कर लेगी. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है.

दो दिन में की इतनी कमाई

थामा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 24 करोड़ का कलेक्शन किया था. सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक इसने दूसरे दिन 18 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 42 करोड़ हो गया है. दो दिन में ही फिल्म ने जबरदस्त कमाई कर डाली है. फिल्म 2 दिन में ही 50 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

कितना है फिल्म का बजट

रिपोर्ट्स के मुताबिक थामा 145 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है. फिल्म कलेक्शन से 2 दिन में ही काफी बजट पूरा कर चुकी है. ये पहले वीकेंड तक अपने बजट का काफी हिस्सा पूरा कर लेगी. थामा छुट्टियों की वजह से पूरा बजट भी निकाल सकती है.

थामा की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है.

ये भी पढ़ें: श्रीदेवी की 'बेटी' सजल अली की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, पाकिस्तानी हसीना का हो गया है जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

Published at : 23 Oct 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna BOX OFFICE COLLECTION Thamma
