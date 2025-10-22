हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडश्रीदेवी की 'बेटी' सजल अली की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, पाकिस्तानी हसीना का हो गया है जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

श्रीदेवी की 'बेटी' सजल अली की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, पाकिस्तानी हसीना का हो गया है जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

Sajal Aly Photos: दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी सजल अली अपने अंदाज और लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं. अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहने वाली इस एक्ट्रेस की इंडिया में भी तगड़ी पॉपुलैरिटी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 10:42 PM (IST)
Sajal Aly Photos: दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी सजल अली अपने अंदाज और लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं. अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहने वाली इस एक्ट्रेस की इंडिया में भी तगड़ी पॉपुलैरिटी है.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. भारत में भी उनके चाहने वालों की संख्या उतनी ही है जितनी कि पाकिस्तान में. पाकिस्तानी एक्ट्रेस होकर भी सजल काफी बेबाक लुक में दिखाई देती हैं.

1/7
सजल अली पाकिस्तान की जानी–मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हसीना ने हमेशा ही अपने खूबसूरत आउटफिट और हुस्न का जलवा बिखेरकर सबकी तारीफे अपने नाम की हैं.
सजल अली पाकिस्तान की जानी–मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हसीना ने हमेशा ही अपने खूबसूरत आउटफिट और हुस्न का जलवा बिखेरकर सबकी तारीफे अपने नाम की हैं.
2/7
अदाकारा का हर अंदाज स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है और उनके हर आउटफिट को लोग इतना पसंद करते हैं कि वो ट्रेंडिंग के लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है. भले सजल अली पाकिस्तान बेस्ड एक्ट्रेस हैं लेकिन इंडिया में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है.
अदाकारा का हर अंदाज स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है और उनके हर आउटफिट को लोग इतना पसंद करते हैं कि वो ट्रेंडिंग के लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है. भले सजल अली पाकिस्तान बेस्ड एक्ट्रेस हैं लेकिन इंडिया में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है.
3/7
हसीना का भारत से भी खास नाता है. इतना ही नहीं वो दिवगंत अदाकारा श्रीदेवी से भी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती थीं. बता दें, सजल अली ने फिल्म 'मॉम' में श्रीदेवी की ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार अदा किया था.
हसीना का भारत से भी खास नाता है. इतना ही नहीं वो दिवगंत अदाकारा श्रीदेवी से भी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती थीं. बता दें, सजल अली ने फिल्म 'मॉम' में श्रीदेवी की ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार अदा किया था.
4/7
तब एक्ट्रेस काफी कम उम्र की दिखती थीं. लेकिन अब उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और वो काफी बदल गई हैं.
तब एक्ट्रेस काफी कम उम्र की दिखती थीं. लेकिन अब उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और वो काफी बदल गई हैं.
5/7
सजल अली अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं. सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव हैं और अपने अलग–अलग अंदाज से लोगों को इंप्रेस करती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न हर तरह के आउटफिट ही उनपर बहुत जचते हैं.
सजल अली अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं. सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव हैं और अपने अलग–अलग अंदाज से लोगों को इंप्रेस करती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न हर तरह के आउटफिट ही उनपर बहुत जचते हैं.
6/7
अपने हर लुक को सजल अली बिलकुल रॉयल अंदाज में कैरी करती हैं. कई बड़ी–बड़ी एक्ट्रेसेस की खूबसूरती भी उनके निखार के सामने फीकी लगने लगती हैं. ज्यादातर सोशल मीडिया पर उन्हें एथनिक लुक्स में ही देखा जाता है लेकिन वो मॉडर्न लुक्स में भी कहर ढाती हैं.
अपने हर लुक को सजल अली बिलकुल रॉयल अंदाज में कैरी करती हैं. कई बड़ी–बड़ी एक्ट्रेसेस की खूबसूरती भी उनके निखार के सामने फीकी लगने लगती हैं. ज्यादातर सोशल मीडिया पर उन्हें एथनिक लुक्स में ही देखा जाता है लेकिन वो मॉडर्न लुक्स में भी कहर ढाती हैं.
7/7
श्रीदेवी के साथ 'मॉम' में काम कर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री ली. इस फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ. अब वो पाकिस्तानी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2020 में एक्टर अहाद रजा मीर संग निकाह किया लेकिन शादी के 2 साल बाद ही कपल ने अपनी राहें अलग कर ली.
श्रीदेवी के साथ 'मॉम' में काम कर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री ली. इस फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ. अब वो पाकिस्तानी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2020 में एक्टर अहाद रजा मीर संग निकाह किया लेकिन शादी के 2 साल बाद ही कपल ने अपनी राहें अलग कर ली.
Published at : 22 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Sridevi Mom Sajal Aly

Photo Gallery

