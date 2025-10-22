एक्सप्लोरर
श्रीदेवी की 'बेटी' सजल अली की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, पाकिस्तानी हसीना का हो गया है जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन
Sajal Aly Photos: दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी सजल अली अपने अंदाज और लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं. अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहने वाली इस एक्ट्रेस की इंडिया में भी तगड़ी पॉपुलैरिटी है.
पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. भारत में भी उनके चाहने वालों की संख्या उतनी ही है जितनी कि पाकिस्तान में. पाकिस्तानी एक्ट्रेस होकर भी सजल काफी बेबाक लुक में दिखाई देती हैं.
