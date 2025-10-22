श्रीदेवी के साथ 'मॉम' में काम कर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री ली. इस फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ. अब वो पाकिस्तानी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2020 में एक्टर अहाद रजा मीर संग निकाह किया लेकिन शादी के 2 साल बाद ही कपल ने अपनी राहें अलग कर ली.