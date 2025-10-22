परिणीति चोपड़ा के बर्थडे पर राघव चड्ढा ने लुटाया प्यार, शेयर की बेबी बंप फोटोशूट की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. पहली बार मां बनने के बाद ये एक्ट्रेस का पहला बर्थडे है. ऐसे में उनके पति राघव चड्ढा ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें एक्ट्रेस अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम पर परिणीति चोपड़ा के साथ अपनी चार तस्वीरें शेयर की हैं. पहली फोटो में एक्ट्रेस ऑरेंज कलर का सूट पहने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पोज दे रही हैं. वहीं राघव उनके बेबी बंप को चूमते नजर आ रहे हैं. बाकी तीन तस्वीरों में परिणीति और राघव व्हाइट शर्ट-टीशर्ट में ट्विनिंग करते दिख रहे हैं.

'सबसे न्यू और सबसे बेस्टेस्ट मॉमी...'

इन फोटोज में कभी राघव चड्ढा परिणीति के बेबी बंप पर हाथ रखकर पोज दे रहे हैं तो कभी एक्ट्रेस के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इन खास तस्वीरों के साथ राघव चड्डा ने परिणीति चोपड़ा के लिए स्पेशल नोट भी लिखा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'शहर की सबसे न्यू और सबसे बेस्टेस्ट मॉमी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. गर्लफ्रेंड से लेकर पत्नी और फिर हमारे नन्हे बेटे की मां बनने तक का ये सफर कितना अद्भुत रहा है.'

19 अक्टूबर को बेटे के पेरेंट्स बने राघव-परिणीति

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इसी महीने पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने 19 अक्टूबर को एक बेटे को जन्म दिया था जिसकी जानकारी खुद कपल ने सोशल मीडिया पर दी थी. उन्होंने लिखा था- 'वो आखिरकार आ गया है! हमारा प्यारा बेटा. और हमें सचमुच पहले की जिंदगी याद नहीं! बाहें भरी हुई हैं, हमारे दिल और भी भरे हुए हैं. पहले हम एक-दूसरे के साथ थे, अब हमारे पास सब कुछ है.'