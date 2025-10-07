हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Box Office: 'थामा' पहले दिन कर सकती है बंपर ओपनिंग, आयुष्मान खुराना के करियर की बन सकती है हाईएस्ट ओपनर

Thamma Box Office: 'थामा' पहले दिन कर सकती है बंपर ओपनिंग, आयुष्मान खुराना के करियर की बन सकती है हाईएस्ट ओपनर

Thamma Box Office Collection Day 1 Prediction: आय़ुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म 'थामा' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. फिल्म के बज को देखते हुए लग रहा है कि ये आयुष्मान के लिए बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Oct 2025 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ‘थामा’ इस दिवाली को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है जिसे देखते हुए इसके भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद लग रही है. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म आयुष्मान की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हो सकती है. और पहले ही दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकती है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ओपनिंग डे पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

‘थामा’ ओपनिंग डे पर कितने करोड़ कमा सकती है?
हाल ही में रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फ़िल्म ‘थामा’ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था जिसे दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म की लीड स्टार कास्ट के किरदार काफी नए और एक्साइटिंग लग रहे थे. दिवाली के त्यौहारी सीज़न में, यह फ़िल्म धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार है. वहीं उम्मीद है कि ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म होगी.

बता दें कि आयुष्मान खुराना की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म ड्रीम गर्ल 2 है. इसने रिलीज के पहले दिन 10.69 करोड़ कमाए थे. वहीं ट्रेंड को देखते हुए लग रहा है कि  ‘थामा’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग करने वाली आयुष्मान की पहली फिल्म हो सकती है.

आयुष्मान खुराना की किसी भी फिल्म ने अभी तक पहले दिन 20 करोड़ की ओपनिंग नही की है, और थामा के साथ वो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.  यह अभिनेता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, और यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म अपने पहले दिन कितनी कमाई कर पाती है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना की अभी तक टॉप 5 ओपनिंग फिल्में ये हैं

  • ड्रीम गर्ल 2- 10.69 करोड़ रुपये
  • बाला- 10.15 करोड़ रुपये
  • ड्रीम गर्ल- 10.05 करोड़ रुपये
  • शुभ मंगल ज्यादा सावधान- 9.55 करोड़ रुपये
  • बधाई हो- 7.65 करोड़ रुपये

फिल्म के बारे में
यह रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित है. इसे मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजन और अमर कौशिक द्वारा निर्मित किया गया है.  ‘थामा’ 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होन जा रही है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दिकी, परेश रावल, सत्यराज और फैजल मलिक भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. स्त्री, भेड़िया, मुंज्या और स्त्री 2 के बाद यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है.

 

Published at : 07 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
