'थामा' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का गजब रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड कमाए हैं 3000 करोड़

रश्मिका मंदाना ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाया है. हसीना ने सालों की मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो बड़े-बड़े स्टार्स भी नहीं कर पाएं. इस पैन इंडिया स्टार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख आपको झटका लग जाएगा. यहां जानिए सभी डिटेल्स.

कोविड के बाद रश्मिका मंदाना का शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोरोना महामारी की मार आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक को झेलनी पड़ी है. इस दौरान सभी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. लेकिन कोविड के बाद तो जैसे रश्मिका मंदाना की गाड़ी चल पड़ी और उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 3 हजार करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली. एक्ट्रेस की फिल्में और उनके इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं –

1. पुष्पा : द राइज – 268 करोड़

2. आडवल्लू मिकु जौहरलू – 9.57 करोड़

3. सीता रामम – 65.49 करोड़

4. गुडबाय – 6.75 करोड़

5. वरीसु – 178.80 करोड़

6. एनिमल – 554 करोड़

7. पुष्पा 2 – 1265.97 करोड़

8. छावा –615.39 करोड़

9. सिकंदर – 129.95 करोड़

10. कुबेरा – 90.89 करोड़

रश्मिका मंदाना ने महज 10 फिल्मों से कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 3184.81 करोड़ की कुल कमाई कर ली.



अलग-अलग किरदारों से किया दर्शकों का मनोरंजन

बहुत ही कम उम्र में रश्मिका मंदाना ने सफलता का स्वाद चख लिया और वो लगातार खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही हैं. अपनी फिल्मों की चॉइस और अलग किरदारों के वजह से ऑडियंस ने हमेशा ही उन्हें इतना प्यार दिया है. अदाकारा को देखा गया है कि वो हमेशा अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं. बीते कई सालों ने रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और वो दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं.

रश्मिका मंदाना अपकमिंग फिल्में

इन दिनों पैन इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना आयुष्मान खुराना संग अपनी फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में वैम्पायर की गर्लफ्रेंड का किरदार उनके सभी किरदारों में से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है. इस फिल्म का तगड़ा बज बना हुआ है और ये 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्मीबीट के रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को मिसा और एटली कुमार की AA 22 में भी देखा जाएगा.