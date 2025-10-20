एक्सप्लोरर
दीया और बाती हम की मीनाक्षी ने तीन साल पहले लिया नियो संन्यास, टूट चुकी है शादी
Kanika Maheshwari Pics: टीवी शो दीया और बाती हम की एक्ट्रेस मीनाक्षी ने तीन साल पहले नियो संन्यास लेने का फैसला किया था. इस दौरान उनका ध्यान आध्यात्मिक जीवन की ओर रहा और उनकी शादी भी अब टूट चुकी है.
एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी, जिन्हें टीवी शो दीया और बाती हम में मीनाक्षी राठी का रोल निभाने के लिए जाना जाता है, हाल ही में नियो संन्यास लेने का फैसला किया है. कनिका ने यह जानकारी एक इंटरव्यू में शेयर की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि अब उनका ध्यान आध्यात्मिक जीवन और साधना की ओर है.
Published at : 20 Oct 2025 11:08 AM (IST)
टेलीविजन
