हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदीया और बाती हम की मीनाक्षी ने तीन साल पहले लिया नियो संन्यास, टूट चुकी है शादी

दीया और बाती हम की मीनाक्षी ने तीन साल पहले लिया नियो संन्यास, टूट चुकी है शादी

Kanika Maheshwari Pics: टीवी शो दीया और बाती हम की एक्ट्रेस मीनाक्षी ने तीन साल पहले नियो संन्यास लेने का फैसला किया था. इस दौरान उनका ध्यान आध्यात्मिक जीवन की ओर रहा और उनकी शादी भी अब टूट चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 11:08 AM (IST)
Kanika Maheshwari Pics: टीवी शो दीया और बाती हम की एक्ट्रेस मीनाक्षी ने तीन साल पहले नियो संन्यास लेने का फैसला किया था. इस दौरान उनका ध्यान आध्यात्मिक जीवन की ओर रहा और उनकी शादी भी अब टूट चुकी है.

एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी, जिन्हें टीवी शो दीया और बाती हम में मीनाक्षी राठी का रोल निभाने के लिए जाना जाता है, हाल ही में नियो संन्यास लेने का फैसला किया है. कनिका ने यह जानकारी एक इंटरव्यू में शेयर की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि अब उनका ध्यान आध्यात्मिक जीवन और साधना की ओर है.

स्टार प्लस का फेमस शो दीया और बाती हम टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस शो में से एक माना जाता है, जिसमें संध्या बींदणी के रूप में दीपिका सिंह और सूरज राठी के रोल में अनस रशीद नजर आए थे, जबकि संध्या की देवरानी का किरदार मीनाक्षी राठी उर्फ कनिका माहेश्वरी ने निभाया था. नेगेटिव रोल में भी उन्हें खूब पसंद किया गया था.
संध्या बींदणी की देवरानी के रूप में कनिका माहेश्वरी जिसमें उनका किरदार तो नेगेटिव था लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग गजब की थी और फैंस उन्हें खूब पसंद करते थे.
कनिका माहेश्वरी ने अपने एक्टिंग करियर में कहानी घर घर की, राजा की आएगी बारात, कभी आए ना जुदाई, विरासत जैसे सीरियल में काम किया हैं.
कनिका को बेहतरीन एक्टिंग के लिए 2012-13 में जी गोल्ड अवार्ड से भी नवाजा जा चुका हैं.
'दीया और बाती हम' में मीनाक्षी राठी का किरदार निभाकर घर-घर फेमस हुईं एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी पर्दे से दूर हैं उन्होंने लंबे समय से कोई सीरियल नहीं किया क्योंकि वह संन्यास ले चुकी हैं.
हाल ही मे उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने बताया कि तीन साल पहले ही उन्होंने ओशो आश्रम में 6 महीने रहकर नियो संन्यास लिया था
साथ ही ये भी पता चला है की कनिका माहेश्वरी का 2023 में तलाक हो चुका है. वह शादी के 11 साल बाद अपने पति से ले अलग हुई थीं.
उन्होंने जनवरी 2012 में अपने कॉलेज के दोस्त अंकुर घई से शादी की थी. और 2023 में उन्होंने तलाक का ऐलान किया था. दोनों ने शादी के एक साल बाद 'नच बलिए' में हिस्सा लिया था. लेकिन आपसी मनमुटाव और तालमेल के कारण तलाक देने का फैसला किया था.
कनिका माहेश्वरी अपने पति से 4 साल से ही अलग रह रही है. उनका बेटा नानक उनके साथ मुंबई में तो अंकुर दिल्ली में रहते हैं.
फैंस को उनकी इस नई शुरुआत की खबर सुनकर हैरानी भी हुई और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं. कनिका का यह कदम उनके जीवन में बदलाव और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है.
Published at : 20 Oct 2025 11:08 AM (IST)
