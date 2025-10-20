दीया और बाती हम की मीनाक्षी ने तीन साल पहले लिया नियो संन्यास, टूट चुकी है शादी

स्टार प्लस का फेमस शो दीया और बाती हम टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस शो में से एक माना जाता है, जिसमें संध्या बींदणी के रूप में दीपिका सिंह और सूरज राठी के रोल में अनस रशीद नजर आए थे, जबकि संध्या की देवरानी का किरदार मीनाक्षी राठी उर्फ कनिका माहेश्वरी ने निभाया था. नेगेटिव रोल में भी उन्हें खूब पसंद किया गया था.