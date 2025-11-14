बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी दिनों से सुर्खियों में हैं. एक्टर 89 साल के हैं और उनका इलाज इस वक्त घर पर ही किया जा रहा है. जहां पर फैमिली के अलावा डॉक्टर्स का भी आना-जाना लगा हुआ है. इसी बीच धर्मेंद्र की फिल्मों और पर्सनल लाइफ के किस्से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो क्विज शो ‘केबीसी’ का है. जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शोले’ के शूटिंग के दिनों को भी याद करते दिखे. इस दौरान हेमा ने पति धर्मेंद्र की कई मजेदार कहानियां बताई.

‘केबीसी’ में हेमा और अमिताभ ने सुनाए थे किस्से

दरअसल टीवी के पॉपुलर क्विज शो को पिछले कई सालों से दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं. ऐसे में इसमें आम लोगों के साथ-साथ सेलिब्रिटीज पर आते रहते हैं. एक बार शो में हेमा मालिनी और ‘शोले’ फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी साथ में पहुंचे थे. ऐसे में उन्होंने बिग बी के साथ इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कई दिलचस्प कहानी ऑडियंस को सुनाई.

‘शोले’ के सेट पर कैसी थी स्टार्स की बॉन्डिंग?

अमिताभ बच्चन ने वीडियो में कहते हैं, ‘‘शोले’ को बने 46 साल हो गए, लेकिन लग ही नहीं रहा कि फिल्म को इतना टाइम हो गया. इस फिल्म का पहला सीन मेरा जया के साथ था और मुझे उन्हें चाबी देनी थी. ये सीन बहुत मुश्किल से शूट हुआ था. लेकिन शूटिंग के दिन काफी यादगार थे. उन दिनों हम सभी के बीच बहुत भाईचारा था. धरम जी तो शूटिंग लेट होने पर वहीं खुले आसमान के नीचे ही सो जाते थे. वो वहीं किसी कुटिया में पड़े रहते थे कहते थे- बाहर आसमान है, खुला-खुला है. शूटिंग पर हम दोनों एक ही गाड़ी में आते जाते थे.’

भीड़ से बचने के लिए धर्मेंद्र ने अपनाई ये ट्रिक

बिग बी ने आगे बताया, ‘एक बार तो बहुत अजीब घटना घटी. एक हम शूटिंग पर जा रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई. तब तीन-चार हजार लोग धरम जी को देखने आ गए. मैं तो काफी घबरा गया. मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करें, तो वो बोले अरे कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल. हम दोनों गाड़ी से उतरे और एक ऑटो में बैठ गए. फिर बेंगलौर से रामगढ़ तक हम उसी ऑटो में गए. लेकिन हमें मजा बड़ा आया था.’





हेमा मालिनी को धर्मेंद्र ने घुमाया साइकिल पर

हेमा मालिनी ने भी इस दौरान धर्मेंद्र का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. एक्ट्रेस ने बताया, ‘धरम जी सेट पर थोड़ी शरारतें करते थे. एक बार तो जयपुर में ट्रेन क्रॉसिंग था. तो फाटक बंद था. लेकिन धरम जी को वेट नहीं करना था. ऐसे में उन्होंने एक आदमी से साइकिल मांगी और मुझे बोले कि चलो बैठो. फिर हम साइकिल से आगे के रास्ते पर गए थे..’ एक्ट्रेस ने कहा कि शुरुआत में तो ‘शोले’ चली ही नहीं थी. ये देखकर मैं काफी हैरान हुई थी.

