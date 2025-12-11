हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 6: 'धुरंधर' ने छठे दिन भी किया बमफाड़ कलेक्शन, बनी साल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 200 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?

Dhurandhar BO Day 6: 'धुरंधर' ने छठे दिन भी किया बमफाड़ कलेक्शन, बनी साल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 200 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?

Dhurandhar Box Office Collection Day 6: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. इसी के साथ ये फिल्म वीकडेज में भी धमाल मचा रही है. बुधवार को भी इसने धुआंधार कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 06:45 AM (IST)
साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर रौनक ला दी है. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी के साथ ये  बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और इस दौरान इसने छप्परफाड़ कमाई करने के साथ तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

धुरंधर’ ने छठे दिन कितनी की कमाई?
‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. दमदार शुरुआत के बाद इसका ओपनिंग वीकेंड भी बमफाड़ रहा था और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म अब वीकडेज में भी दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब हो रही है और हर दिन धुआंधार नोट छाप रही है. हालांकि इस फिल्म की कमाई में सोमवार को गिरावट देखी गई लेकिन मंगलवार को इसने अपने कारोबार में फिर ग्रोथ दिखाई और शानदार कलेक्शन किया. वहीं अब बुधवार को भी ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 28 करोड़ से शुरुआत करने वाली ‘धुरंधर’ ने दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़, चौथे दिन 23.25 करोड़ और पांचवें दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले बुधवार को 26.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 180 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ बनी साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. ये फिल्म बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है और बमफाड़ कलेक्शन कर रही है. रिलीज के छठे दिन यानी पहले बुधवार को भी इसने शानदार कमाई की है और इसी के साथ ये फिल्म  रेड 2 के 179.3 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात देकर साल की सातवीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर हाउसफुल 5 (198.41 करोड़ रुपये है). ‘धुरंधर’ जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए तो ये गुरुवार को इस फिल्म को भी मात दे देगी और  साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. 

‘धुरंधर’ 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर
‘धुरंधर’ की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दमदार है. रिलीज के महज 6 दिनों में ये फिल्म 170 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है और अब ये 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. 30 करोड़ और कमाते ही ‘धुरंधर’ इस आंकड़े को पार कर लेगी. फिल्म जिस रफ्तार से कमाई कर रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि दूसरे वीकेंड तक फिल्म 200 करोड़ के पार हो जााएगी. 

Published at : 11 Dec 2025 06:44 AM (IST)
Sanjay Dutt Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar Box Office Box Office Collection
