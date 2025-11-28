Tere Ishk Mein Box Office Day 1: 'तेरे इश्क में' ने कुछ घंटों में तोड़े 2 बड़े रिकॉर्ड, पहले दिन खूब हो रही कमाई
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 1: 'तेरे इश्क में' की शुरुआती कमाई देखकर लग रहा है कि आखिर ये फिल्म कौन-कौन से रिकॉर्ड पहले ही दिन तोड़ डालेगी? ओपनिंग डे पर फिल्म का बवाल जारी.
धनुष और कृति सेनन की इमोशनल और रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' का इंतजार बहुत से लोग कर रहे थे और इंतजार करें भी क्यों न? ये साल ऐसी ही फिल्मों का रहा भी है.
'सैयारा' हो या 'एक दीवाने की दीवानियत', इतना ही नहीं सालों पहले रिलीज होकर फ्लॉप हो चुकी फिल्म 'सनम तेरी कसम' का री-रिलीज होने के बाद दोबारा हिट होना. ये कुछ उदाहरण हैं कि ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस साल खूब पसंद की गई हैं.
ऐसे में 'तेरे इश्क में' रिलीज किया गया है. इस फिल्म का बज ऐसा बना कि कोईमोई ने अनुमान लगाया कि ये 9-11 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले सकती है ये फिल्म और अब ऐसा होता दिख भी रहा है.
'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धनुष की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4:20 बजे तक 6.79 करोड़ रुपये कमा चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़ा अभी शुरुआती है और फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.
'तेरे इश्क में' ने कुछ ही घंटों में तोड़े धनुष के पुराने रिकॉर्ड
धनुष साउथ एक्टर हैं लेकिन उन्होंने 'तेरे इश्क में' से पहले कई बॉलीवुड फिल्में भी की हैं. उनकी 3 बॉलीवुड फिल्मों में से एक 'अतरंगी रे' सिनेमाहॉल में रिलीज नहीं हुई. हालांकि, बाकी की दो फिल्मों ने ओपनिंग डे पर ठीकठाक प्रदर्शन किया था. इन दोनों ही फिल्मों का ओपनिंग डे रिकॉर्ड 'तेरे इश्क में' कुछ ही घंटों में तोड़ चुकी है. इन फिल्मों से जुड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन डेटा आप नीचे देख सकते हैं.
- रांझणा (2013)- 5.03 करोड़
- शमिताभ (2015)- 3.60 करोड़
'तेरे इश्क में' के बारे में
फिल्म को डायरेक्ट किया है आनंद एल राय ने. फिल्म के हीरो हैं धनुष. फिल्म का जब पहला टीजर आया तो इसे 'रांझणा' से कनेक्ट करते हुए शेयर किया गया. ये सब देखकर 'रांझणा' देख चुके फैंस पहले से ही इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए.
फिल्म रिलीज हुई और जब इसके रिव्यूज आए तो वो भी बढ़िया. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में लिखा - 'रांझणा नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपका इश्क में पड़ने का मन करेगा.' फिल्म को 3.5 स्टार्स भी दिए. तो कुल मिलाकर ये फिल्म फाइनल डेटा आने के बाद इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो सकती है.
