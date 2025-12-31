'कपड़े उतार और नाच', जब सेट पर डायरेक्टर ने की पॉपुलर एक्ट्रेस संग बदतमीजी

एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी हैं. वो सीधेतौर पर अपनी बात रखती हैं. तनुश्री दत्ता ने एक बार एक फिल्म के डायरेक्टर पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए थे. तनुश्री दत्ता ने बिना नाम लिए बताया था कि डायरेक्टर ने उन्हें कहा था कि कपड़े उतार के नाच. तनुश्री को ये बहुत बुरा लगा था. अब उनका वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है.

जब डायरेक्टर ने की तनुश्री दत्ता के साथ बदमीजी

पिंकविला के साथ बातचीत में तनुश्री दत्ता ने बताया था, 'फिल्म के सेट पर, आप तो इतने बड़े डायरेक्टर भी नहीं हैं. आप क्यों इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हो. कपड़े उतार के नाच, इस तरह से उसने बोला. मुझे गाउन को उतारना था. वो ही चीज आप तरीके से भी बोल सकते हो ना. वहां पर मुद्दा हुआ था. मैं तो भी चुप रह गई थी. उन दिनों में मैं बहुत शांत थी. मैंने उन्हें लुक दिया और शांत रही. लेकिन बाकी जो एक्टर्स थे उन्हें भी ये बुरा लगा था. सबको बुरा लगा था. अब मीटू के टाइम पर कोई सामने आकर बोला नहीं, लेकिन उस वक्त सभी ने मुझे सपोर्ट किया था. इसीलिए वो डायरेक्टर चुप हो गया था. उसकी आदत ही बुरी है. उसको तरीका नहीं आता.'

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'उस सीन में मैंने जो भी कपड़े पहने थे वो एक्सपोजर वाले थे. उसमें मुझे पानी के नीचे डांस करना था. उस डायरेक्टर ने मुझे बोला था कपड़े उतारके नाच. किसी प्रोफेशनल और मिस इंडिया ये बात करने का ये कोई तरीका नहीं है. उसके लिए आवाज उठाई और आवाज क्या उठाना, मीडिया में बातों-बातों में कह दिया था. मैंने तो उस डायरेक्टर का नाम भी नहीं लिया था. वो खुद ही आकर कूद पड़ा था. आजतक इंटरव्यू दे रहा है.'

बता दें कि तनुश्री दत्ता ने आशिक बनाया आपने, चॉकलेट: डीप डार्क सीक्रेट्स, भागम भाग, 36 चाइना टाउन, ढोल, रिस्क, गुड बॉय बैड बॉय, सास बहू और सेंसेक्स, अपार्टमेंट, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेन्स जैसी फिल्में की हैं.