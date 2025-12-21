'धुरंधर' के इस आइटम सॉन्ग के लिए तमन्ना भाटिया थीं पहली पसंद, लेकिन आदित्य धर नहीं चाहते थे ऐसा, जानें क्यों
Aditya Dhar Rejected Tamannah Bhatia: 'धुरंधर' अपनी कहानी के साथ गानों को लेकर भी चर्चा में है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 'शरारत' के लिए तमन्ना भाटिया पहली चॉइस थीं. इस वजह से ही गईं रिजेक्ट.
'धुरंधर' की कमाई तो जैसे रुकने का नाम ही ले रही है. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट के साथ इसके गाने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग हो या संजय दत्त का. 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक हो या रणवीर सिंह की बाइक चेज वाली बैकग्राउंड म्यूजिक, हर किसी की जबान पर सिर्फ 'धुरंधर' की प्लेलिस्ट है. लेकिन अब फिल्म के आइटम सॉन्ग 'शरारत' के कोरियोग्राफर का एक वीडियो वायरल हुआ जहां उन्होंने इस गाने को लेकर पहली चॉइस के बारे में बात की.
तमन्ना भाटिया थीं कोरियोग्राफर की पहली पसंद
'धुरंधर' के आइटम सॉन्ग 'शरारत' के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने हाल ही में फिल्मी ज्ञान से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि 'शरारत' के लिए तमन्ना भाटिया उनकी पहली पसंद थे. अब आइटम नंबर्स की बात हो तो किसी के भी दिमाग में तमन्ना भाटिया का ही नाम आता है. 'स्त्री 2' के 'आज की रात' और 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के 'गफूर' ने तो जैसे उन्हें डांस नंबर्स की क्वीन बना दिया है.
ऐसे में विजय गांगुली ने भी आदित्य धर को 'शरारत' के लिए सजेस्ट किया था. विजय गांगुली का ऐसा मानना था कि तमन्ना भाटिया के स्क्रीन प्रेजेंस और फैन फॉलोविंग का इसपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है. लेकिन आदित्य धर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया.
इस वजह से तमन्ना भाटिया को ऑफर नहीं हुआ'शरारत'
'धुरंधर' के इस आइटम सॉन्ग ने सभी को अपनी ताल पर थिरकने को मजबूर कर दिया है. यहां तक कि निक जोनस का भी पर 'शरारत' वाइब करते हुए वीडियो वायरल हुआ. लेकिन आदित्य धर के मुताबिक तमन्ना भाटिया इसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं हैं. विजय गांगुली ने बताया कि 'धुरंधर' के डायरेक्टर का ऐसा मानना था कि वो फिल्म में ऐसा कोई गाना नहीं चाहते थे जो कहानी से हटकर सिर्फ उसी स्टार पर फोकस करें. अगर आइटम सॉन्ग में तमन्ना भाटिया ने परफॉर्म किया होता तो ऑडियंस का ध्यान कहानी पर कम एक्ट्रेस पर ज्यादा होता. इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही एक्ट्रेस नहीं बल्कि दो हसीनाओं को 'शरारत' पर परफॉर्म करवाया.
'शरारत' के बारे में
'धुरंधर' का ये आइटम सॉन्ग सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. पॉपुलर एक्ट्रेसेस क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने अपने कातिलाना मूव्स से गाने को और भी एनर्जेटिक बना दिया. गाने में मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस ने अपनी आवाज दी है.
वहीं शाश्वत सचदेव इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं. आइटम सॉन्ग को विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है. इसके बीट्स और म्यूजिक एक परफेक्ट पार्टी एंथम बनते हैं. इस गाने पर अब तो 50 मिलियन ये भी ज्यादा के व्यूज आ चुके हैं और नेटीजंस भी इस गाने पर जमकर रील बनाते नजर आ रहे हैं.
