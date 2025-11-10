हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ओजैंपिक की अफवाहों पर तमन्ना भाटिया ने लगाया विराम, कहा- 'मैं इसी तरह से बड़ी हुई हूं'

Tamannah Bhatia Transformation: तमन्ना भाटिया काफी समय से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं.हाल ही में उन्होंने अपने कर्व्स और समाज द्वारा बनाए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के प्रेशर को लेकर बात की .

Updated at : 10 Nov 2025 04:00 PM (IST)
पैन इंडिया स्टार तमन्ना भाटिया काफी समय से अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और कर्व्स को लेकर खबरों में हैं. कई इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें इस बात का लिए ट्रोल किया तो वहीं कई लोगों को तमन्ना भाटिया का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद आ रहा है. लेकिन हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कर्व्स को पीछे छोड़ने और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के प्रेशर को लेकर बात की. 

'लोगों ने मुझे कैमरे के सामने बड़ा होते देखा है.. '
हार्पर बाजार इंडिया संग खास बातचीत में तमन्ना भाटिया ने अपनी बॉडी को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत से ही उनका फिगर काफी लीन रहा है खासकर जब वो अपने 20s में थीं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं 15 साल की उम्र से कैमरे के सामने हूं और लोगों ने मुझे कैमरे के सामने बड़ा होते देखा है.

इसलिए छुपाने जैसा कुछ भी नहीं. 30 साल की उम्र के पहले मेरी बॉडी काफी लीन थी. शुरुआत से ही मेरी बॉडी ऐसी रही है. अभी मेरी बॉडी जैसी है वो टेक्निकली मेरे लिए नया नहीं है. मैं ऐसी ही बड़ी हुई हूं. '

 
 
 
 
 
कोविड के समय वेट पर पड़ा था गहरा असर
अपने इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनकी बॉडी पर कोरोना महामारी का गहरा असर पड़ा. उस दौर में उनके लिए वेट मेंटेन करना काफी मुश्किल रहा.

हिंदी ऑडियंस के बीच पॉपुलर होने के पहले तमन्ना भाटिया साउथ फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम रहीं लेकिन एस एस राजामौली की 'बाहुबली: द बिगनिंग' ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया.

साउथ की फिल्मों में तो लोगों ने तमन्ना भाटिया के कई अवतार और उनकी बॉडी में कई चेंजेज भी देखें लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए ये बिल्कुल नया था.
'हर 5 साल में खुद के अलग वर्जन से मिलती हूं..'
इंटरव्यू में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि 'महिलाओं की बॉडी इसी तरह की होती है जो हर 5 साल में बदलती रहती हैं और हमेशा हम खुद के नए वर्जन से मिलते हैं.'

इसके साथ ही उन्होंने रिवील किया कि भले वो अपना वेट कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रही थीं लेकिन बीच में उनका पेट बाहर आने लगा था. एक्ट्रेस ने इन्फ्लेमेशन पर भी बात की और कहा कि हर महिला को इस साइकिल से गुजरना पड़ता है जब उनकी बॉडी बदलती है.

उन्होंने कहा कि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करतीं क्योंकि उन्हें अपने कर्व्स से प्यार है. तमन्ना भाटिया का मानना है कि सभी को अपने कर्व्स या अपनी बॉडी को अपनाकर उसे प्यार करना चाहिए.

Published at : 10 Nov 2025 04:00 PM (IST)
