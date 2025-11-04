एक्सप्लोरर
तुलसी की नौकरानी मुन्नी की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी दिखने वाली ये हसीना रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, यूं ही दिल नहीं हार बैठा ऋतिक
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. दर्शकों को ये शो इतना पसंद आ रहा है कि पिछले कई हफ्तों से ये शो टॉप 2 में बना हुआ है. शो के साथ इसक कलाकार भी चर्चा में हैं.
ऐसे में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मुन्नी की भूमिका निभाने वाली प्राची सिंह भी चर्चा में हैं. शो में प्राची को तुलसी की नौकरानी के कैरेक्टर में देखा जा रहा है. उन्होंने अपनी एक्टिंग और क्यूटनेस से सबका दिल जीत लिया है.
Published at : 04 Nov 2025 03:56 PM (IST)
