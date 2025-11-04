हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. दर्शकों को ये शो इतना पसंद आ रहा है कि पिछले कई हफ्तों से ये शो टॉप 2 में बना हुआ है. शो के साथ इसक कलाकार भी चर्चा में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 03:56 PM (IST)
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. दर्शकों को ये शो इतना पसंद आ रहा है कि पिछले कई हफ्तों से ये शो टॉप 2 में बना हुआ है. शो के साथ इसक कलाकार भी चर्चा में हैं.

ऐसे में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मुन्नी की भूमिका निभाने वाली प्राची सिंह भी चर्चा में हैं. शो में प्राची को तुलसी की नौकरानी के कैरेक्टर में देखा जा रहा है. उन्होंने अपनी एक्टिंग और क्यूटनेस से सबका दिल जीत लिया है.

प्राची सिंह सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर की रहने वाली हैं. एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें बचपन से ही संगीत और कला से काफी ज्यादा लगाव था.
प्राची सिंह ने सेमी-क्लासिकल गायन की भी ट्रेनिंग ली है.इन सब चीजों ने उनके एक्टिंग करियर में उन्हें काफी मदद की.
प्राची सिंह की जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव रील्स की वजह से आया. एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर के जीडी मदर स्कूल, अखाड़ाघाट से की.
प्राची सिंह ने उसके बाद पुणे के एमआईटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया.
पढ़ाई के साथ-साथ प्राची ने अपने हुनर को निखारा और एंटरटेनमेंट की दुनिया में करियर बनाने के बारे में सोचा.लॉकडाउन के दौरान उन्होंने रील्स बनाना शुरू किया था.
प्राची को रील्स से काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई. उसके बाद उन्हें भोजपुरी सॉन्ग पटना वाली मुन्नी में काम करने का मौका मिला.
प्राची ने इस गाने में काम करने के बाद सीरियल्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया. एक्ट्रेस को सबसे बड़ा ब्रेक दंगल टीवी के शो प्यार की राहें में मिला.
उसके बाद एक्ट्रेस को क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मुन्नी का रोल मिला, जिससे वो घर-घर में अपनी पहचान बनाने में लगी हुई हैं.
प्राची के पिता वीरेंद्र कुमार सिंह बिजनेसमैन हैं और उनकी मां सुलेखा सिंह हाउस वाइफ हैं.एक्ट्रेस की बड़ी बहन अनामिका हैं जो एक डेंटिस्ट हैं.
प्राची का छोटा भाई बीटेक की पढ़ाई कर रहा है. परिवार के सपोर्ट से ही एक्ट्रेस इस मुकाम तक पहुंची हैं. उन्होंने बताया कि मुन्नी की भूमिका निभाना आसान नहीं था.
Published at : 04 Nov 2025 03:56 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Prachi Singh

Photo Gallery

Embed widget