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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर' निकले अक्षय कुमार, दी 20वीं 100 करोड़ी फिल्म, शाहरुख-सलामान को भी पछाड़ा

बॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर' निकले अक्षय कुमार, दी 20वीं 100 करोड़ी फिल्म, शाहरुख-सलामान को भी पछाड़ा

Akshay Kumar 20th Film Crossed 100cr: अक्षय कुमार ने फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया है. इस फिल्म ने 9 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की और एक नया रिकॉर्ड बना दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 26 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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Akshay Kumar Box Office: फिल्मों के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की प्रथा तो मिथुन चक्रवर्ती से शुरू हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी फिल्म 'डिस्को डांसर' पहली फिल्म थी, जिसने दुनियाभर में 100 करोड़ की कमाई की थी लेकिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस आंकड़े को पार करने वाली फिल्म आमिर खान की 'गजनी' थी. 2008 में शुरू हुई इस प्रथा में अब तक 150 फिल्मों शामिल हो चुकी हैं, जिनका इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ के पार रहा. ऐसे में अब हाल ही में अक्षय कुमार ने अनोखा ही रिकॉर्ड सेट किया. उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े धुरंधरों को भी पछाड़ दिया और नंबर 1 बन गए हैं.

'भूत बंगला' बनी 100 करोड़ कमाने वाली 20वीं फिल्म
दरअसल, वह इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 9वें दिन 10.75 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका कुल नेट कलेक्शन 100.90 करोड़ पहुंच गया. फिल्म ने तो बड़ी सफलता हासिल की साथ ही अक्षय ने भी अपने इंडिया सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया. 'भूत बंगला' 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली अक्षय की 20वीं फिल्म बन गई. 

टॉप 9 एक्टर्स की 100 करोड़ी फिल्में

एक्टर्स फिल्में
अक्षय कुमार 20
अजय देवगन 16
शाहरुख खान 10
रणवीर सिंह 9
ऋतिक रोशन 8
रजनीकांत 8
विजय 8
प्रभास 7
आमिर खान 7

यह भी पढ़ें: वीकेंड पर हो रहे बोर तो जियो हॉटस्टार पर निपटा लीजिए ये नई फिल्में और सीरीज, एक्शन से सस्पेंस थ्रिलर तक मिलेगा सब कुछ

कोविड-19 के बाद 100 करोड़ कमाने वाली अक्षय की 6 फिल्में
कोविड-19 महामारी के बाद 'भूत बंगला' अक्षय कुमार की सातवीं फिल्म है, जिसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. देखिए लिस्ट-

फिल्में कमाई
सूर्यवंशी 195.04 करोड़
ओएमजी 2  150 करोड़
'स्काई फोर्स' 134.93 करोड़
'हाउसफुल 5' 198.41 करोड़
'जॉली एलएलबी 3' 117.6 करोड़
भूत बंगला 100.90 करोड़ (9 दिनों की कमाई)

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में
अक्षय कुमार एक साल में 3-4 फिल्मों में काम करते हैं, जबकि बाकी एक्टर्स 1-2 फिल्में ही कर पाते हैं. ऐसे में अक्षय ने इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है. वहीं, अगर उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए तो इसमें कई मूवीज के नाम शामिल हैं, जिसमें वह नजर आने वाले हैं. वह आने वाले दो सालों में 'हैवान', 'वेलकम टू जंगल' और 'हेरा फेरी 3' जैसी फिल्मों के जरिए एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं.

(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कोईमोई और सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

यह भी पढ़ें: 'इससे बड़ा मजाक क्या होगा?', फराह खान ने अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों पर ली चुटकी

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Published at : 26 Apr 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office
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