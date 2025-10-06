हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार

रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार

रजनीकांत की सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो में वो पत्तल पर खाना खाते दिख रहे हैं. रजनीकांत ने आध्यात्मिक ब्रेक लिया है.

06 Oct 2025 10:11 AM (IST)
सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध से दूर पहाड़ों में समय बिता रहे हैं. उन्होंने काम से ब्रेक लिया है और वो आध्यात्मिक जर्नी पर हैं. वो अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं. उनकी ऋषिकेश से एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फोटो में वो पत्तल पर सड़क किनारे खड़े होकर खाना खा रहे है.

रजनीकांत की फोटो वायरल

उन्होंने धोती-कुर्ता पहना है. रजनीकांत का सादगी से भरा ये जेस्चर फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसके अलावा रजनीकांत ने गंगा आरती भी की. इसके अलावा उनकी एक और फोटो वायरल है. इसमें वो कुछ लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं.

इस फिल्म में दिखेंगे रजनीकांत

बता दें कि रजनीकांत को फिल्म जेलर 2 में देखा जाएगा. फिल्म अगले साल जून में रिलीज होगी. फिल्म की कुछ शूटिंग हो गई है और कुछ होनी बाकी है.

रजनीकांत को पिछली बार फिल्म कुली में देखा गया था. कुली को मिक्स रिव्यू मिले थे. क्रिटिक्स ने फिल्म को निगेटिव्स रिव्यूज भी दिए थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिला. अब सेम प्रोडेक्शन हाउस ही जेलर 2 को भी प्रोड्यूस कर रहा है. फिल्म की शूटिंग रजनीकांत की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए की जा रही है.

जेलर 2 में रजनीकांत, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स नजर आएंगे. अनिरुद्ध फिल्म का म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं. फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केलर और गोवा में होनी है. बता दें कि रजनीकांत ने तमिल इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं. फैंस उनकी फिल्म जेलर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. ये 2023 में आई जेलर का सीक्वल है. जेलर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. फैंस अब जेलर 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. रजनीकांत 74 साल के हैं और काम को लेकर काफी सीरियस रहते हैं.

06 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Rajinikanth
