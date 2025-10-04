दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा की एक-दो नहीं, बल्कि कई फ़िल्में रिलीज़ हुईं इनमें से है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और ‘कांतारा चैप्टर 1’ के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखी जा रही है. हालांकि ऋषभ शेट्टी स्टारर ‘कांतारा चैप्टर 1’ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर पहले दिन से ही भारी पड़ रही है. चलिए यहां जानते हैं इन दोनों फिल्मों ने रिलीज के दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?

वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को दर्शकों से ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस रोमांटिक-कॉंमेडी फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 9.25 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 44 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दूसरे दिन 5.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

इसी के 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दो दिनों का कुल कलेक्शन 14.50 करोड़ रुपये हो गया है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने दूससे दिन कितनी की कमाई

दूसरी ओर, 2022 की ब्लॉकबस्टर कंतारा की प्रीक्वल ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है. ये फिल्म वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी पर भारी पड़ रही है. ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. हिंदी भाषा में, फिल्म ने 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ ये शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के कलेक्शन से काफी आगे निकल गई।.

वहीं सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, ऋषभ शेट्टी की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन 43.65 करोड़ रुपये रहा है,

इसी के साथ इस की कुल घरेलू कमाई 105.5 करोड़ रुपये हो गई है.

'कांतारा चैप्टर 1' की आंधी में उड़ी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'

कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा दिया है. रिलीज के दो दिन में ही ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म 100 करोड़ के पार हो गई है. वहीं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी दो दिन में 14.50 करोड़ की कमाई कर पाई है. ऐसे में कांतारा चैप्टपर 1 सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से 90 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शन के साथ आगे चल रही है. इसी के साथ कांतारा ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को दो दिन में ही धोकर रख दिया है. अब देखने वाली बात होगी कि वीकेंड पर ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर पाती है.