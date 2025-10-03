वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में एक बार फिर से 'बवाल' के बाद पसंद की जा रही है. उनकी ये रोमांटिक कॉमेडी 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ 2 अक्टूबर को सिनेमाहॉल में आई है. हालांकि, फिल्म का बजट बहुत ज्यादा न होने की वजह से जो भी कमाई हो रही है वो 'अच्छे प्रदर्शन' की कैटेगरी में जा रही है.

फिल्म ने ओपनिंग डे पर साल 2025 की टॉप 5 हाईएस्ट ओपनिंग वाली रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में 'सैयारा' (22 करोड़) के बाद दूसरे नंबर पर आ गई. वहीं अब दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं दूसरे दिन सैक्निल्क के मुताबिक 4:10 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 1.51 करोड़ रुपये हो चुका है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो वो 10.76 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सियासत डॉट कॉम के मुताबिक फिल्म को बनाने में करीब 60 करोड़ रुपये का बजट लगा है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ओपनिंग डे पर 13.10 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. इसमें अगर आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो फिल्म अपने बजट का करीब 30 प्रतिशत 2 ही दिन में निकाल चुकी है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बारे में

इस फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर लीड में हैं. उनके अलावा दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी दोनों का पर्दे पर साथ देते नजर आए हैं.

फिल्म के रिव्यू शानदार हैं. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार्स देते हुए बढ़िया और मूड चेंजिंग फिल्म बताया है. फिल्म का रिव्यू आप यहां पढ़ सकते हैं.