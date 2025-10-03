हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने भी जारी, बटोर रही नोट

Box Office: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने भी जारी, बटोर रही नोट

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 2: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के जरिेए वरुण धवन ने बॉक्स ऑफिस पर फिर से वापसी की है. यहां जानिए फिल्म अभी तक कितना कमा चुकी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 03 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में एक बार फिर से 'बवाल' के बाद पसंद की जा रही है. उनकी ये रोमांटिक कॉमेडी 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ 2 अक्टूबर को सिनेमाहॉल में आई है. हालांकि, फिल्म का बजट बहुत ज्यादा न होने की वजह से जो भी कमाई हो रही है वो 'अच्छे प्रदर्शन' की कैटेगरी में जा रही है.

फिल्म ने ओपनिंग डे पर साल 2025 की टॉप 5 हाईएस्ट ओपनिंग वाली रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में 'सैयारा' (22 करोड़) के बाद दूसरे नंबर पर आ गई. वहीं अब दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं दूसरे दिन सैक्निल्क के मुताबिक 4:10 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 1.51 करोड़ रुपये हो चुका है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो वो 10.76 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सियासत डॉट कॉम के मुताबिक फिल्म को बनाने में करीब 60 करोड़ रुपये का बजट लगा है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ओपनिंग डे पर 13.10 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. इसमें अगर आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो फिल्म अपने बजट का करीब 30 प्रतिशत 2 ही दिन में निकाल चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बारे में

इस फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर लीड में हैं. उनके अलावा दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी दोनों का पर्दे पर साथ देते नजर आए हैं.

फिल्म के रिव्यू शानदार हैं. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार्स देते हुए बढ़िया और मूड चेंजिंग फिल्म बताया है. फिल्म का रिव्यू आप यहां पढ़ सकते हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 03 Oct 2025 03:35 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Box Office Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
क्रिकेट
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
Advertisement

वीडियोज

Honda Amaze का माइलेज City और Highway में कितना अलग ? | Auto Live
Bihar Elections: JDU का चुनावी वार, Lalu Yadav को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता'
Bareilly Violence: बरेली में 'अलर्ट', इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर Police तैनात
PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 'आजादी' का आंदोलन, मुनीर आर्मी फेल
American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
क्रिकेट
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
विश्व
पाकिस्तान के पांच F-16 और JF-17 फाइटर जेट हुए तबाह, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का बड़ा खुलासा
पाकिस्तान के पांच F-16 और JF-17 फाइटर जेट हुए तबाह, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का बड़ा खुलासा
बिहार
Jan Suraj Candidates List: प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
लाइफस्टाइल
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
शिक्षा
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget