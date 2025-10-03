हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश

कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश

Kanika Kapoor Photos: कनिका कपूर अपने गानों के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. आज हम आपको सिंगर की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 03 Oct 2025 06:16 PM (IST)
Kanika Kapoor Photos: कनिका कपूर अपने गानों के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. आज हम आपको सिंगर की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

बॉलीवुड को ‘मैं लवली हो गई’ और ‘बेबी डॉल’ समेत कई ब्लॉकबस्टर गाने देने वाली सिंगर कनिका कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. कनिका सिर्फ सिंगिंग की दुनिया में ही नहीं सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. दरअसल यहां हर दिन वो अपना दिलकश अवतार फैंस के साथ शेयर करती हैं.

1/10
बॉलीवुड एक्टर की तरह सिंगर्स को भी इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती पड़ती है. कनिका ने भी सफलता को छूने से पहले खूब स्ट्रगल किया था.
बॉलीवुड एक्टर की तरह सिंगर्स को भी इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती पड़ती है. कनिका ने भी सफलता को छूने से पहले खूब स्ट्रगल किया था.
2/10
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कनिका ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने पहले परफोर्मेंस ऑल इंडिया रेडियो के लिए दी थी.
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कनिका ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने पहले परफोर्मेंस ऑल इंडिया रेडियो के लिए दी थी.
3/10
इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सिंगिंग में ही अपना करियर बनाएंगी. काफी स्ट्रगल और मेहनत के बाद साल 2012 में उनका पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ.
इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सिंगिंग में ही अपना करियर बनाएंगी. काफी स्ट्रगल और मेहनत के बाद साल 2012 में उनका पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ.
4/10
फिर कनिका को ‘रागिनी एमएमएस’ का गाना 'बेबी डॉल मैं सोने दी' गाने का मौका मिला और पूरे देश की धड़कन बन गई.
फिर कनिका को ‘रागिनी एमएमएस’ का गाना 'बेबी डॉल मैं सोने दी' गाने का मौका मिला और पूरे देश की धड़कन बन गई.
5/10
कनिका ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चिटिया कलाइयां, देसी लुक, बेबी डॉल, टुकुर टुकुर, समेत कई सुपरहिट गाने गाए.
कनिका ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चिटिया कलाइयां, देसी लुक, बेबी डॉल, टुकुर टुकुर, समेत कई सुपरहिट गाने गाए.
6/10
कनिका कपूर के कॉन्सर्ट में भी जबरदस्त रहते हैं. जिसमें लाखों फैंस की भीड़ सिंगर की एक झलक पाने पहुंचती है.
कनिका कपूर के कॉन्सर्ट में भी जबरदस्त रहते हैं. जिसमें लाखों फैंस की भीड़ सिंगर की एक झलक पाने पहुंचती है.
7/10
कनिका सिर्फ अपनी जादुई आवाज ही नहीं बल्कि हुस्न से भी लोगों को दीवाना बनाए रखती हैं. सिंगर 47 की उम्र में सुपरफिट हैं.
कनिका सिर्फ अपनी जादुई आवाज ही नहीं बल्कि हुस्न से भी लोगों को दीवाना बनाए रखती हैं. सिंगर 47 की उम्र में सुपरफिट हैं.
8/10
चाहे वेस्टर्न लुक हो या फिर ट्रेडिशनल कनिका हर लुक में बेमिसाल लगती हैं. ये तस्वीरें भी इस बात का सबूत है.
चाहे वेस्टर्न लुक हो या फिर ट्रेडिशनल कनिका हर लुक में बेमिसाल लगती हैं. ये तस्वीरें भी इस बात का सबूत है.
9/10
सोशल मीडिया पर भी कनिका की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. सिंगर को इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
सोशल मीडिया पर भी कनिका की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. सिंगर को इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
10/10
बता दें कि कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम हाथीरमणि से दूसरी शादी की है. दोनों आज अपनी लाइफ में काफी खुश है.
बता दें कि कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम हाथीरमणि से दूसरी शादी की है. दोनों आज अपनी लाइफ में काफी खुश है.
Published at : 03 Oct 2025 06:16 PM (IST)
Kanika Kapoor Bollywood

Embed widget