'रेबेल किड' के नाम से मशहूर इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं. दरअसल उनका एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया है. इस वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर उन्हें कोई बहुत अच्छा ऑफ़र मिले, तो क्रॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं. यहां तक कि वह दुबई के किसी शेख के साथ सोने के बारे में सोच सकती हैं. यह वीडियो ऐसे समय में फिर से वायरल हुआ है जब इंटरनेट पर प्रणीत मोरे के शो में 370 रुपये बिरयानी वाले विवाद पर बहस छिड़ी हुई है.

‘15 करोड़ रुपये के लिए दुबई के शेख के साथ सो सकती हूं'

वायरल हो रहे वीडियो में अपूर्वा मुखिजा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह छोटे रोल के लिए समझौता नहीं करेंगी, लेकिन किसी बड़े और फायदेमंद ऑफर पर विचार कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "सर, मैं दो रुपये के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सोऊंगी. अगर दुबई का कोई शेख मेरे सामने 10 से15 करोड़ रुपये फेंक कर मार दे तो शायद मैं इस पर सोच सकती हूं. लेकिन सिर्फ़ एक रोल लिए? बिल्कुल नहीं."

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''The Rebel Kid' Apoorva Mukhija once remarked:



"I am not sleeping with anyone for a two-rupee role, sir. If some Dubai Sheikh throws ₹10-15 crore at my face, then maybe I can consider it. But for a role? Uh-uh."



Since then, she has landed brand endorsements, appeared in OTT… pic.twitter.com/CUIxd5YW0P — Brutal Truth (@sarkarstix) June 10, 2026

पुरानी वीडियो वायरल होने के बाद अपूर्वा पर उठ रहे सवाल

उसी वीडियो में, उन्होंने ये भी खुलास किया था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कॉन्टेक्ट किया था. उस समय उन्हें खतरा-खतरा महसूस हुआ और उन्होंने उसे अपने मैनेजर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कीं. ये बात उनकी एक फ्रेंड सु लेती है और फिर उसे लगता है कि वो किसी को डेट कर रही है. अपूर्वा की ये पुरानी वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवा खड़े कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसी स्टेटमेंट के बाद भी अपूर्वा को काम मिल रहा है वे ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही हैं और ओटीटी वेब सीरीज़ में नज़र आई हैं और एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती हैं. वहीं दूसरी ओर प्रणील मोरे के शो में हिमांशु जांगड़ा ने 370 की बिरयानी वाली विवादित बात कही थी, जिसके बाद उन्हें उनकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया.

कलावा काटने पर भी ट्रोल हुई थीं अपूर्वा

इससे पहले, अपूर्वा को एक और वीडियो के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था. उस वीडियो में, वह "गेट रेडी विद मी" (मेरे साथ तैयार हों) वीडियो के दौरान कलावा काटती हुई दिखी थीं. वह कोचेला वैली म्यूज़िक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में जाने से पहले यह वीडियो शूट कर रही थीं. उन्होंने कहा था, "मेरे पंडित ने मुझे यह धागा न काटने के लिए कहा था, लेकिन अगर मेरी कोचेला की शानदार तस्वीरों के बीच कुछ आ सकता है, तो वह सिर्फ़ मैं हूं." पवित्र धागा काटने के लिए कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी.

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