वेंटिलेटर पर नहीं हैं धर्मेंद्र! सनी देओल की टीम ने दिया हेल्थ अपडेट, हेमा मालिनी ने कही ये बात

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं. इस बीच खबर आई कि एक्टर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. लेकिन धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की टीम ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि अब धर्मेंद्र की तबीयत कैसी है.

धर्मेंद्र को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे जाने की खबरों के बीच सनी देओल की टीम ने रिएक्ट किया है. स्टेटमेंट में उन्होंने कहा- 'हमेशा की तरह इस बार भी इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, सर की हालत में सुधार हो रहा है. वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. चिंता की कोई बात नहीं है.'

धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे थे सनी देओल

वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने भी सूत्रों के हवाले से धर्मेंद्र के वेंटिलेटर पर होने की खबरों को फेक बताया है. रिपोर्ट में लिखा है- 'वेंटिलेटर की पूरी खबर झूठी है. धर्मेंद्र एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वे वेंटिलेटर पर नहीं हैं. सनी देओल सुबह धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल गए थे और अब वो वापस आ गए हैं. अगर ऐसा कुछ होता, तो उनका पूरा परिवार अस्पताल में होता.'

हेमा मालिनी ने दिया हेल्थ अपडेट

वहीं धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद आज हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा- 'हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.'

पहले धर्मेंद्र की टीम ने दिया था ये बयान

बता दें कि धर्मेंद्र 31 अक्टूबर को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. तब एक्टर की टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि वो बिल्कुल ठीक हैं. टीम ने कहा था- 'चिंता की कोई बात नहीं है. उनकी तबीयत ठीक है और वो रेगुलर चेकअप के लिए रेगुलर से अस्पताल आते हैं. किसी ने उन्हें ऐसी ही किसी चेकअप के दौरान देखा होगा, जिससे फैंस में बेवजह घबराहट फैल गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. वो बिल्कुल ठीक हैं.'