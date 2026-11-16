टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: गिरफ्तार बाकी पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार बाकी पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार सुनेहा अभिषेक पंडित को 21 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. सुनेहा पंडित गैंगस्टर अनिल पंडित की भाभी है. जांच के दौरान कई बड़े खुलासे होने का क्राइम ब्रांच ने दावा किया है.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, सुनेहा का पति अभिषेक विदेशों में मौजूद बैंक खातों और क्रिप्टो खातों को संभालता था. मध्यस्थ की मदद से शूटर तक पैसे पहुंचाए जाने का क्राइम ब्रांच का दावा है. साथ ही सुनेहा को भी पैसे मिलने का दावा किया गया है. छोटे व्यापारियों की मदद से QR कोड के जरिए पैसे कैश में बदलकर सुनेहा तक पहुंचाए गए. जांच में सामने आया है कि कई अलग-अलग लेनदेन के जरिए पैसे पहुंचाए गए थे.

इन व्यापारियों की इस मामले में कितनी संलिप्तता है, इसकी जांच के लिए क्राइम ब्रांच की दो टीमें रवाना हुई हैं. वहीं, सुनेहा के वकील ने दावा किया कि ये सभी लेनदेन घरेलू लेनदेन थे और 15 दिनों की पुलिस हिरासत पर्याप्त थी.

टाइगर श्रॉफ पर हुआ हमला

बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को फायरिंग हुई थी. टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर घर वापस जा रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ. टाइगर श्रॉफ पर 3 शख्स ने गोलीबारी की. इस फायरिंग में टाइगर श्रॉफ बाल बाल बचे. वहीं उनके ड्राइवर और गाड़ी के पास खड़े एक शख्स को गोली लगी. दोनों अब ठीक हैं. टाइगर श्रॉफ भी ठीक हैं.

टाइगर पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. बिश्नोई गैंग के मेंबर अनिल पंडित ने कहा था कि उन्होंने टाइगर को समझाया था कि टाइगर माने नहीं.

पुलिस इस केस में जुटी है. इस मामले में अभी तक 13 गिरफ्तारी हो चुकी हैं.