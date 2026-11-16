'रामायण' में रणबीर कपूर को अरुण गोविल ने सिखाए भगवान राम के गुण, बताया कैसे की मदद

टीवी के राम यानी दिग्गज एक्टर अरुण गोविल इन दिनो नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ के किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अरुण गोविल ने रणबीर को इस किरदार को समझने और उसे पर्दे पर उतारने में मदद की थी.

हाल ही में एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने बताया कि उन्होंने अपने अनुभव से रणबीर कपूर को किस तरह भगवान राम के किरदार को समझने में मदद की.

अरुण गोविल ने रणबीर कपूर को दी सलाह

अरुण गोविल ने सक्रीन को दिए इंटरव्यू में बताया, 'मैंने सेट पर रणबीर को कोई सलाह नहीं दी थी, बल्कि उससे पहले हमारी कुछ मुलाकातें हुई थीं. उन मुलाकातों में मैंने उन्हें भगवान राम के बारे में और उनके किरदार से जुड़ी कुछ बातें समझाई थीं. बस, इतना ही था. वो बहुत अच्छे एक्टर हैं. फिल्म के सेट पर माहौल भी काफी अच्छा था. मैंने वहां कभी किसी को चिल्लाते या शोर मचाते नहीं सुना. आमतौर पर फिल्मों के सेट पर काफी शोर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं था. वहां का माहौल शांत था और काम करने के लिए बहुत अच्छा था.'

राजा दशरथ का किरदान नहीं निभाना चाहते थे एक्टर

अरुण गोविल ने ये भी बताया कि शुरुआत में वो राजा दशरथ का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने कहा, 'मेकर्स चाहते थे कि हमारी पुरानी 'रामायण' और इस नई 'रामायण' के बीच कोई जुड़ाव या एक कड़ी बनी रहे. नितेश तिवारी ने मुझे ये बात बताई थी. इसलिए उन्हें लगा कि इस किरदार के लिए मैं सबसे सही रहूंगा. करीब 40 साल हो चुके थे और वे चाहते थे कि मैं राजा दशरथ का किरदार निभाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था.'

ऐसे माने अरुण गोविल

अरुण गोविल ने आगे बताया कि राजा दशरथ का किरदार निभाने के लिए उन्हें काफी सोच-विचार करना पड़ा था. उन्होंने कहा, 'मैंने इस बारे में फैसला लेने में काफी समय लगाया, क्योंकि नितेश तिवारी चाहते थे कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं. आखिरकार उन्होंने मुझे इसके लिए मना ही लिया. मुझे ये किरदार निभाने में कोई बुराई नहीं लगी. हालांकि, मेरे मन में ये सवाल जरूर था कि भगवान राम का किरदार निभाने के बाद मुझे राजा दशरथ का रोल क्यों करना चाहिए? लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, ''रामायण' में दशरथ का किरदार निभाते हुए मैं उनकी भावनाओं को समझ चुका था. मैं राम की भावनाओं से भी परिचित था. इसलिए मेरे लिए ये किरदार निभाना ज्यादा मुश्किल नहीं था. मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ी. उम्र के लिहाज से भी अब मैं असल जिंदगी में पिता हूं. मेरा बेटा करीब 46 साल का है. इसलिए पिता का किरदार निभाने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई.'

'रामायण' की बात करें तो इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवार राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुूबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में हैं. फिल्म 5 नवंबर सिनेमाघरो में रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है.