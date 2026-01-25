बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जिसके चलते वो अलग- अलग जगह पर फिल्म की स्क्रीनिंग में स्पॉट हो रहे हैं. इसी बीच हाल ही में सनी देओल अपनी सौतेली बहनों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ भी पोज देते नजर आए. धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहली बार था जब ये तीनों साथ में दिखे.

'बॉर्डर 2' की सक्सेस से सनी की बहन ईशा देओल भी बेहद खुश हैं. इसलिए ही उन्होंने मुंबई में अपने भाई की फिल्म की स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की. इस स्क्रीनिंग में सनी देओल भी शामिल हुए. इस दौरान सनी देओल को ईशा देओल और अहाना देओल के साथ पोज देते भी स्पॉट किया गया. तीनों भाई- बहन काफी अच्छे से मिल रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनके बीच कोई कलह- कलेश है.

भाई- बहन का प्यार

तीनों का साथ में एक वीडियो भी है, जहां सनी ईशा और अहाना के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं. इसके बाद वो अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए अच्छी तरह से दोनों बहनों को गाड़ी के पास छोड़ते हैं. ये वीडियो देश फैंस को भी बहुत अच्छा लगा. इसे देखकर लगता है कि बीते दिनों जो खबरें थीं पारिवारिक कलह की वो सब बेमानी हैं. बता दें कि ईशा देओल ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के लिए 'बॉर्डर 2' की स्क्रीनिंग रखी थी.

आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया था. जिसके बाद कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी के परिवार और सनी- बॉबी के परिवार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा रखी थी अपने घर पर और सनी देओल ने उसी दिन अपने घर पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. इस अलग- अलग प्रार्थना सभा को देखते हुए कयास लगाए गए थे कि दोनों परिवारों के बीच कलह- कलेश चल रहा है. हालांकि ईशा के द्वारा रखी गई स्क्रीनिंग और सनी के साथ फोटो ने इन अटकलों को फिलहाल खारिज कर दिया है.