हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे

Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे

Abhishek Sharma Fastest Fifty: अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया है. वो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 10:06 PM (IST)
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया है. वो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मुकाबले में केवल 14 गेंदों में पचासा पूरा किया. फिफ्टी लगाने तक उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए. अभिषेक भारत के लिए दूसरा सबसे तेज और दुनिया में तीसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है. उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंद में फिफ्टी पूरी की थी. ICC के फुल मेंबर देशों में यह आज भी सबसे तेज फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

  • 12 गेंद - युवराज सिंह
  • 14 गेंद - अभिषेक शर्मा
  • 16 गेंद - हार्दिक पांड्या

दुनिया में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक

अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में फिफ्टी पूरी की. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी के फुल मेंबर देशों में दुनिया की तीसरी सबसे तेज फिफ्टी है. नामीबिया के जेन फाइलिंक ने 13 गेंद में टी20 फिफ्टी लगाई हुई है. अभिषेक शर्मा अब इस सूची में न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो के बराबर आ गए हैं, जिन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 14 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया था.

  • 12 गेंद - युवराज सिंह
  • 13 गेंद - जैन फ्राइलिंक
  • 14 गेंद - कॉलिन मनरो
  • 14 गेंद - अभिषेक शर्मा

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Jan 2026 09:27 PM (IST)
Abhishek Sharma Fastest Fifty IND Vs NZ 3rd T20 IND VS NZ
