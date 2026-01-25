ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ ट्रेड डील करने पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद अब कनाडा के पीएम कार्नी का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने वीडियो जारी कर इशारों-इशारों में अमेरिका को जवाब दिया है. उन्होंने अपने देश की जनता से कनाडा में ही बने उत्पादों को खरीदने की अपील की. पीएम कार्नी का ये कदम इंटरनेशनल ट्रेड पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होने पर केंद्रित करने की ओर संकेत दे रहा है.

ट्रंप ने कनाडा को दी थी 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कनाडा को 100 फीसदी टैरिफ की धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई ट्रेड डील करता है तो अमेरिका उनके देश पर 100 फीसदी टैरिफ लगा देगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान भेजने के लिए 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बनाने जा रहा हैं तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, उसे पूरी तरह निगल जाएगा. जिसमें उसके बिजनेस, सामाजिक ताना-बाना और जीने का तरीका सबकुछ खत्म हो जाएगा.'

ट्रंप ने कनाडा को धमकी देते हुए कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील साइन करता है तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों पर तुरंत 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाएगा.