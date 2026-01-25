सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल दहला देते हैं और आंखों के सामने का मंजर लंबे वक्त तक दिमाग में घूमता रहता है. इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरानी, डर और रोमांच तीनों का अनुभव कर रहे हैं. वीडियो में भारी भीड़ दिखाई दे रही है और उसके ठीक नीचे एक बड़े बाड़े में करीब 15 भूखे टाइगर घूमते नजर आ रहे हैं. माहौल ऐसा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन यह हकीकत है.

शख्स ने भूखे टाइगर के बाड़े में फेंक दी मासूम बकरी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर बाड़े के चारों ओर लोग जमा हैं और ऊपर से नीचे का नजारा देख रहे हैं. इसी दौरान एक शख्स अचानक एक बकरी को उठाता है और बिना किसी झिझक के उसे टाइगर के बाड़े में फेंक देता है. जैसे ही बकरी नीचे गिरती है, वहां मौजूद सभी टाइगर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं. महज एक सेकंड के भीतर ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ था ही नहीं. बकरी पूरी तरह गायब हो जाती है और टाइगर दोबारा इधर-उधर घूमते नजर आते हैं. यह दृश्य इतना तेज और डरावना होता है कि वीडियो देखने वाले सहम जाते हैं.

भूख लगने पर बेहद खतरनाक हो जाते हैं टाइगर

टाइगर जैसे शिकारी जानवर बेहद ताकतवर और तेज होते हैं. भूख लगने पर उनका रिएक्शन बिजली की तरह होता है और शिकार को बचने का मौका तक नहीं मिलता. वीडियो में भी यही देखने को मिला कि 15 टाइगरों के सामने बकरी का बच पाना नामुमकिन था. यह वीडियो लोगों को यह भी याद दिलाता है कि जंगली जानवरों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

यूजर्स का सहम गया दिल

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही तूफान मचा दिया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों लोग इसे शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा. कुछ लोग इसे जंगल के कानून का सबसे खतरनाक उदाहरण बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भूखे जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं, यह वीडियो साफ दिखाता है.

