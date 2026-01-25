हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल

15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल

टाइगर बाड़े के चारों ओर लोग जमा हैं और ऊपर से नीचे का नजारा देख रहे हैं. इसी दौरान एक शख्स अचानक एक बकरी को उठाता है और बिना किसी झिझक के उसे टाइगर के बाड़े में फेंक देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Jan 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल दहला देते हैं और आंखों के सामने का मंजर लंबे वक्त तक दिमाग में घूमता रहता है. इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरानी, डर और रोमांच तीनों का अनुभव कर रहे हैं. वीडियो में भारी भीड़ दिखाई दे रही है और उसके ठीक नीचे एक बड़े बाड़े में करीब 15 भूखे टाइगर घूमते नजर आ रहे हैं. माहौल ऐसा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन यह हकीकत है.

शख्स ने भूखे टाइगर के बाड़े में फेंक दी मासूम बकरी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर बाड़े के चारों ओर लोग जमा हैं और ऊपर से नीचे का नजारा देख रहे हैं. इसी दौरान एक शख्स अचानक एक बकरी को उठाता है और बिना किसी झिझक के उसे टाइगर के बाड़े में फेंक देता है. जैसे ही बकरी नीचे गिरती है, वहां मौजूद सभी टाइगर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं. महज एक सेकंड के भीतर ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ था ही नहीं. बकरी पूरी तरह गायब हो जाती है और टाइगर दोबारा इधर-उधर घूमते नजर आते हैं. यह दृश्य इतना तेज और डरावना होता है कि वीडियो देखने वाले सहम जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by the brutal nature (@thebrutal_nature)

भूख लगने पर बेहद खतरनाक हो जाते हैं टाइगर

टाइगर जैसे शिकारी जानवर बेहद ताकतवर और तेज होते हैं. भूख लगने पर उनका रिएक्शन बिजली की तरह होता है और शिकार को बचने का मौका तक नहीं मिलता. वीडियो में भी यही देखने को मिला कि 15 टाइगरों के सामने बकरी का बच पाना नामुमकिन था. यह वीडियो लोगों को यह भी याद दिलाता है कि जंगली जानवरों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

यूजर्स का सहम गया दिल

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही तूफान मचा दिया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों लोग इसे शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा. कुछ लोग इसे जंगल के कानून का सबसे खतरनाक उदाहरण बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भूखे जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं, यह वीडियो साफ दिखाता है.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

Published at : 25 Jan 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Tiger Feed Goat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
क्रिकेट
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
Advertisement

वीडियोज

Shakeel Ahmad ने पार्टी छोड़ने की बताई चौंकाने वाली वजह!, 'Rahul Gandhi से दुखी होकर..' | Congress
Mahadangal: Sahar Sheikh के बयान पर आपस में भिड़े SP-BJP प्रवक्ता! | Nitish Rane Vs Owaisi
Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
क्रिकेट
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
ट्रेंडिंग
15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल
15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Working On Sunday Illegal: इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा
इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget