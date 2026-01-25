हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘धुरंधर’ फिल्म के एक्टर नदीम खान पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

‘धुरंधर’ फिल्म के एक्टर नदीम खान पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Dhurandhar Actor Arrested: फिल्म 'धुरंधर' के अभिनेता नदीम खान पर घरेलू काम करने वाली महिला के साथ करीब 10 वर्षों तक बलात्कार और यौन शोषण करने का गंभीर आरोप है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 25 Jan 2026 10:06 PM (IST)
मुंबई में एक बड़े अभिनेता के खिलाफ घरेलू काम करने वाली महिला से बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. 'धुरंधर' फिल्म में रहमान डकैत के कुक अखलाक का किरदार निभाने वाले अभिनेता नदीम खान को मालवणी पुलिस ने महिला से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है.

फिल्म ‘धुरंधर’ के अभिनेता नदीम खान पर घरेलू काम करने वाली महिला के साथ करीब 10 वर्षों तक बलात्कार और यौन शोषण करने का गंभीर आरोप है, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

पीड़िता महिला अभिनेता नदीम खान के घर घरेलू काम किया करती थी। आरोप है कि नदीम खान ने महिला को शादी का झूठा आश्वासन देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

साल 2015 से आरोपी नदीम खान ने महिला का भरोसा जीतकर बार-बार उसके साथ अत्याचार और बलात्कार किया। शुरुआत में महिला डर के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाई थी। लेकिन जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और मानसिक उत्पीड़न बढ़ने लगा, तब महिला ने पुलिस का रुख किया।

महिला की शिकायत के आधार पर मालवणी पुलिस ने अभिनेता नदीम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुंबई में इसी तरह कितनी और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, इस दिशा में मालवणी पुलिस आगे की जांच कर रही है।

बता दें कि नदीम खान एक एक्टर हैं जो कई छोटी- बड़ी फिल्मों में साइड रोल करते हैं. इससे पहले नदीम नीना गुप्ता और संजय शुक्ला की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'वध' में भी नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वो कुछ विज्ञापनों में भी नजर आ चुके है. सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि नदीम एक थिएटर आर्टिस्ट हं. उनके सोशल मीडिया पर असरानी जैसे कई और भी एक्टर्स के साथ फोटोज शेयर किए हुए हैं.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 25 Jan 2026 10:06 PM (IST)
Nadeem Khan Dhurandhar
