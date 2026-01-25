एक्सप्लोरर
'बहुत मेहनत की है' बॉर्डर 2 की रिलीज पर दिलीजत दोसांझ हुए इमोशनल, फोटो शेयर कर दिखाई झलक
Border 2: हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने अपने बॉर्डर में निभाए गए रोल के प्रति सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे ये फिल्म उनके लिए खास है.
पंजाबी और बॉलीवुड स्टार दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार और पूरी टीम की मेहनत के प्रति अपने गर्व और भावनाओं को व्यक्त किया. दिलजीत ने बताया कि ये फिल्म उनके लिए कितनी खास है. उन्हें भारतीय वायु सेना के वीर अधिकारी निरमल जीत सिंह सेखों का किरदार निभाने का मौका मिला ये उनके लिए गर्व की बात है.
