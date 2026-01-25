बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है. सरकार ने आज ही पद्मा अवॉर्ड की घोषणा की है. सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने ये सम्मान प्रदान करने का फैसला किया गया है.

आपको बता दें कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया था. उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं और अपनी दमदार अदाकारी, एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं से करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ‘ही-मैन’ के नाम से भी जाना जाता था.

इस लिस्ट में सिनेमा से कई और नाम हैं जिनमें मशहूर सिंगर अलका याग्निक और ममूथी भी हैं.

धर्मेंद्र के बारे में

धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है. उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसरानी गांव में हुआ था.

धर्मेंद्र का करियर

धर्मेंद्र ने 1960 में एक्टिंग करियर की शुरुआत की. वो 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' में दिखे थे. इसके बाद वो 1961 की फिल्म "बॉय फ्रेंड" में सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए. धर्मेंद्र 65 साल एक्टिंग में एक्टिव रहे. उन्होंने कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. उन्होंने शोले (1975), चुपके-चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), फूल और पत्थर (1966), जुगनू (1973) यादों की बारात (1973) जैसी फिल्में की हैं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे थे. उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इसी साल 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में वो अगस्त्य नंदा के पिता के किरदार में नजर आए.

धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ

धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दो शादियां कीं. पहली शादी उनकी प्रकाश कौर से हुई थी. इस शादी से उन्हें चार बच्चे- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं.

वहीं दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ हुई. प्रकाश ने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया था, तो धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर दूसरी शादी की थी. हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां- ईशा देओल और अहाना देओल हैं.