मुझे अंदाजा नहीं था कि 'दामिनी' में मेरा किरदार इतना लोकप्रिय हो जाएगा : सनी देओल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अंदाजा नहीं था कि 'दामिनी' में मेरा किरदार इतना पॉपुलर हो जाएगा', इक्का के ट्रेलर लॉन्च पर बोले सनी देओल

'अंदाजा नहीं था कि 'दामिनी' में मेरा किरदार इतना पॉपुलर हो जाएगा', इक्का के ट्रेलर लॉन्च पर बोले सनी देओल

Sunny Deol Movie Damini Role: सनी देओल ने कहा कि फिल्म 'दामिनी' का छोटा रोल ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया. अब वो अपनी नई फिल्म 'इक्का' में नजर आने वाले हैं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 30 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि फिल्म 'दामिनी' में उनका किरदार इतना मशहूर हो जाएगा. आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा रोल उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया और क्यों सनी देओल आज भी इस किरदार को अपनी जिंदगी का सबसे खास सफर मानते हैं. 

अपनी आने वाली फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर रिलीज के दौरान, सनी ने कहा कि वो 'दामिनी' का हिस्सा बनना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने वो रोल करने के लिए हामी भर दी, जिसे मेकर्स एक छोटा सा किरदार मानते थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

ये भी पढ़ें: पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन

'दामिनी' में छोटा रोल, लेकिन बड़ी पहचान

उन्होंने कहा, 'मेरे दोस्त ही फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे. उस समय मैं भी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था. इसमें मेरा कोई रोल नहीं था. उनके हिसाब से ये एक छोटा सा किरदार था. उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने हां कह दिया. मैं फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी और मेरा किरदार इतना पॉपुलर हो जाएगा, सबके दिलों में बस जाएगा. मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था.'

सनी देओल ने बताया क्यों किया था ये किरदार

सनी ने आगे कहा, 'इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे फिल्में करने में मजा आता है क्योंकि मैं किरदार निभाना चाहता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंचूंगा या नहीं, लेकिन ये सफर इतना खूबसूरत है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. 'दामिनी' ने आप सभी को अपना फैन बना लिया. लेकिन, उसके बाद, मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका नहीं मिला.'

'दामिनी' की कहानी और अब 'इक्का' की बारी

राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्टेड और सह-लिखित, 'दामिनी' में मीनाक्षी शेषाद्रि मुख्य किरदार में थीं, साथ ही ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा, और परेश रावल भी अहम किरदारों में दिखे थे.

ये भी पढ़ें: साक्षी तंवर संग Kiss Controversy पर Ram Kapoor ने दी सफाई, कहा- वाइफ गौतमी कपूर ने किया था सपोर्ट

ये फिल्म दामिनी नाम की एक लड़की की कहानी है, जो अपनी हाउसकीपर के साथ अपने जीजा और उसके दोस्तों द्वारा किए गए रेप को देखने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ती है.

'इक्का' की बात करें तो, इस ड्रामा फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम, दीया मिर्जा, संजीदा शेख, शिशिर शर्मा और आकांक्षा रंजन कपूर के साथ-साथ अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​द्वारा डायरेक्टेड और एल्केमी फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई 'इक्का' के 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने की उम्मीद है. 

और पढ़ें
Published at : 30 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Meenakshi Seshadri Rajkumar Santoshi Damini Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अंदाजा नहीं था कि 'दामिनी' में मेरा किरदार इतना पॉपुलर हो जाएगा', इक्का के ट्रेलर लॉन्च पर बोले सनी देओल
मुझे अंदाजा नहीं था कि 'दामिनी' में मेरा किरदार इतना लोकप्रिय हो जाएगा : सनी देओल
बॉलीवुड
Tuesday BO Collection Live Updates: मंगलवार को 1 बजे तक 73 करोड़ के पार हुई 'वेलकम टू द जंगल', जानें 'कॉकटेल 2' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन
मंगलवार को भी 'वेलकम टू द जंगल' मार रही बाजी , जानें- सभी फिल्मों का 1 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
Alpha Movie Promotions: जयपुर में 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए पहुंचीं आलिया भट्ट, फैंस ने किया जोरदार स्वागत
जयपुर में 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए पहुंचीं आलिया भट्ट, फैंस ने किया जोरदार स्वागत
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Ram Mandir Donation Scam: Ayodhya जा रहे Congress अध्यक्ष को रोका..पुलिस पर भड़के Ajay Rai
Pakistan News: कराची हमले में भारत का हाथ था? पाकिस्तान ने लगा दिया आरोप... तो भारत ने धो डाला!
Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा
'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
ट्रेंडिंग
Student Cheating Viral Video : हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हेल्थ
Diabetes Diet: डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
Embed widget