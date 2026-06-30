मुझे अंदाजा नहीं था कि 'दामिनी' में मेरा किरदार इतना लोकप्रिय हो जाएगा : सनी देओल

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि फिल्म 'दामिनी' में उनका किरदार इतना मशहूर हो जाएगा. आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा रोल उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया और क्यों सनी देओल आज भी इस किरदार को अपनी जिंदगी का सबसे खास सफर मानते हैं.

अपनी आने वाली फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर रिलीज के दौरान, सनी ने कहा कि वो 'दामिनी' का हिस्सा बनना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने वो रोल करने के लिए हामी भर दी, जिसे मेकर्स एक छोटा सा किरदार मानते थे.

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'दामिनी' में छोटा रोल, लेकिन बड़ी पहचान

उन्होंने कहा, 'मेरे दोस्त ही फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे. उस समय मैं भी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था. इसमें मेरा कोई रोल नहीं था. उनके हिसाब से ये एक छोटा सा किरदार था. उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने हां कह दिया. मैं फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी और मेरा किरदार इतना पॉपुलर हो जाएगा, सबके दिलों में बस जाएगा. मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था.'

सनी देओल ने बताया क्यों किया था ये किरदार

सनी ने आगे कहा, 'इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे फिल्में करने में मजा आता है क्योंकि मैं किरदार निभाना चाहता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंचूंगा या नहीं, लेकिन ये सफर इतना खूबसूरत है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. 'दामिनी' ने आप सभी को अपना फैन बना लिया. लेकिन, उसके बाद, मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका नहीं मिला.'

'दामिनी' की कहानी और अब 'इक्का' की बारी

राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्टेड और सह-लिखित, 'दामिनी' में मीनाक्षी शेषाद्रि मुख्य किरदार में थीं, साथ ही ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा, और परेश रावल भी अहम किरदारों में दिखे थे.

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ये फिल्म दामिनी नाम की एक लड़की की कहानी है, जो अपनी हाउसकीपर के साथ अपने जीजा और उसके दोस्तों द्वारा किए गए रेप को देखने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ती है.

'इक्का' की बात करें तो, इस ड्रामा फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम, दीया मिर्जा, संजीदा शेख, शिशिर शर्मा और आकांक्षा रंजन कपूर के साथ-साथ अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​द्वारा डायरेक्टेड और एल्केमी फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई 'इक्का' के 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने की उम्मीद है.